نابل: معرض الصناعات التقليدية فرصة جديدة لاكتشاف ثراء المنتوج وتنوعه والالتقاء بحرفيين وهبوا حياتهم للحرف التقليدية

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بعد سنتين من المصاعب والمتاعب بسبب جائحة "كوفيد 19" يضرب معرض الصناعات التقليدية بنابل في دورته ال15 التي تتواصل الى يوم 28 اوت بفضاء معرض نابل موعدا جديدا مع زواره من تونس ومن السياح الوافدين على المنطقة والباحثين عن منتوج تقليدي تونسي اصيل يروي من خلال تحفة من الفخار او جبة او قطعة من المفروشات او جبة مطرزة عراقة المنطقة ومهارة حرفييها.معرض الصناعات التقليدية بنابل لم ينغلق على ذاته في دورته الجديدة ولم يبق حركا على حرفيي ولاية نابل بل انه فتح ابوابه لحرفيي ولاية توزر الذين نزلوا على المعرض ضيوف شرف ليساهموا بما يعرضونه من منتوجات حرفية في تنويع المعروضات والجمع بين خصوصيات المناطق الساحلية والصحراوية لتمتزج الالوان والاشكال والمنتجات من الالياف النباتية من السعف الى السمار الى الخشب الى المفروشات الصوفية الى الفخار الى المنتجات من النحاس الى المفروشات الصوفية الى انماط وانماط من اللباس التقليدي.لن تقتصر جولة الزائر لمعرض الصناعات التقليدية بنابل على الاستمتاع بالمعروضات بل انه سيجد في هذا المعرض فرصة للالتقاء بحرفيات وحرفيين جعلوا من المنتوج التقليدي عنوانا للاصالة ولحب الحرفة، فاذا بالعارض حكواتي يروي قصص حياة وقصص منتجات، يغار عليها ويعرضها للبيع ليتقاسم مع المقبل عليها حب للتراث والاصالة.المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بنابل محمد مديمغ اكد في تصريح ل"وات" الحرص على تنظيم دورة جديدة لمعرض الصناعات التقليدية بنابل وتوفير فرصة جديدة لنحو 54 عارضا من الحرفيين للتعريف بمنتوجاتهم ومبتكارتهم من الصناعات التقليدية التونسية.واشار الى ان ولاية توزر تنزل ضيفة شرف على هذه الدورة بمشاركة 18 عارضا والتي تشهد كذلك مشاركة حرفيين من القصرين وسليانة وتونس بالاضافة الى 28 عارضا من مختلف مناطق ولاية نابل، وابرز ان فتح معرض الصناعات التقليدية بنابل على بقية الجهات يتنزل في اطار مهام الديوان الوطني للصناعات التقليدية الحريص على دفع ترويج المنتوج التقليدي بتكثيف فرص العرض وخاصة بالمناطق الساحلية في فصل الصيف لمزيد تقريبه من الزوار والسياح الذين يتوافدون باعداد غفيرة على هذه المناطق.واكد ثقته فى ان يجد زوار المعرض ظالتهم فى المعرض خاصة في ظل التنوع الكبير للمعروضات من منتجات الحلفاء والنسيج اليدوي من الزربية الى المرقوم الى الكليم الى الفخار الى التحف والهدايا المنقوشة والملونة الى اللباس التقليدي الى تجهيزات المطبخ من الفخار والنحاس...