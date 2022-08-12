انطلاق السنة الجامعية 2022-2023 يوم غرة سبتمبر بكليات الطب والصيدلة والهندسة ويوم 12 من نفس الشهر ببقية مؤسسات التعليم العالي


Publié le Vendredi 12 Août 2022 - 17:00قراءة: 0 د, 51 ث
      
تنطلق السنة الجامعية 2022-2023 يوم الخميس الفاتح من سبتمبر 2022 بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت و يوم 12 سبتمبر القادم ببقية مؤسسات التعليم العالي، حسب بلاغ، اليوم الجمعة، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


وأضافت الوزارة في بلاغها، أن السنة الجامعية المقبلة تحوي 28 أسبوعا على الاقل من الدروس دون اعتبار العطل الجامعية والامتحانات ويبقى المدرسون الجامعيون وفق الوزارة على ذمة المؤسسات الجامعية ليتولوا تقييم نهاية السنة الجامعية وضمان سير الامتحانات والمناظرات وعمليات الاصلاح.

وتكون عطلة الشتاء ورأس السنة الادارية بداية من يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 بعد انتهاء الدروس الى يوم الاحد 1 جانفي 2023 بدخول الغاية فيما تنطلق عطلة الربيع بداية من يوم السبت 18 مارس 2023 بعد انتهاء الدروس الى يوم الاحد 2 أفريل 2023 بدخول الغاية كما تضبط أيام الاعياد الوطنية والاسلامية حسب الروزنامة.


يشار الى أن السنة الجامعية الجديدة تضبط طبقا لاحكام الامر عدد 2006 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 والمتعلق بضبط روزنامة السنة الجامعية.
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