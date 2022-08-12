أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع اللاعبين عبد الحليم الدراجي و أسامة لسود


Publié le Vendredi 12 Août 2022 - 13:14قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن نادي أولمبيك سيدي بوزيد التعاقد لموسمين مع اللاعب عبد الحليم الدراجي القادم من الذهب السعودي ، والذي  سبق له ان تقمص ازياء النادي البنزرتي ،الملعب التونسي ، ومستقبل قابس.
كما تمّ أيضا امضاء عقد مدته عامين مع اللاعب أسامة لسود (مدافع)، الذي سبق له ان تقمص ازياء النادي البنزرتي وجندوبة الرياضة و أولمبيك مدنين.

كما قامت الهيئة المديرة لأولمبيك سيدي بوزيد  بإبرام عقد إحتراف لإبن النادي ريان البياوي (من مواليد 2004) و الذي يشغل خطة مهاجم.

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