أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع اللاعبين عبد الحليم الدراجي و أسامة لسود

أعلن نادي أولمبيك سيدي بوزيد التعاقد لموسمين مع اللاعب عبد الحليم الدراجي القادم من الذهب السعودي ، والذي سبق له ان تقمص ازياء النادي البنزرتي ،الملعب التونسي ، ومستقبل قابس.كما تمّ أيضا امضاء عقد مدته عامين مع اللاعب أسامة لسود (مدافع)، الذي سبق له ان تقمص ازياء النادي البنزرتي وجندوبة الرياضة و أولمبيك مدنين.كما قامت الهيئة المديرة لأولمبيك سيدي بوزيد بإبرام عقد إحتراف لإبن النادي ريان البياوي (من مواليد 2004) و الذي يشغل خطة مهاجم.