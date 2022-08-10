مجلس الجامعات يوافق على مشروع رزنامة السنة الجامعية القادمة


Publié le Mercredi 10 Août 2022 - 17:31قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمّ أول أمس الاثنين خلال اجتماع مجلس الجامعات، النظر في الاستعداد للعودة الجامعية 2022-2023 والموافقة على مشروع المنشور المتعلق برزنامة السنة الجامعية القادمة وفترات التوقف عن الدروس.


كما نظر مجلس الجامعات، الذي أشرف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، نتائج دراسة ملفات تأهيل مسارات التكوين، على مستوى الماجستير والدكتوراه، بالنسبة للسنة الجامعية 2022-2023.

كما وقع عرض نتائج دورات التوجيه الجامعي ونتائج مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الهندسي والنظر في مدى تقدّم إنجاز المشاريع المتعلّقة بالنظام المعلوماتي القطاعي والسحاب الرقمي.

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