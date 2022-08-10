الكرة الطائرة - المنتخب التونسي للاواسط يستعد لبطولة امم افريقيا بالفوز على نظيره المغربي 3-1

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة للاواسط على نظيره المغربي 3-1 (21/25 و25/22 و12/25 و21/25) في المباراة الودية التي دارت بينهما مساء الثلاثاء بقاعة بومهل ضمن تحضيراتهما لبطولة افريقيا للامم المقررة من 13 إلى 23 اوت الجاري بقاعة بوهيمة برادس.وسيخوض المنتخبان اختبارين وديين اخرين الاول اليوم الاربعاء والثاني يوم الجمعة المقبل.يذكر ان المنتخبات التي اكدت الى حد الان مشاركتها في النسخة العشرين لبطولة افريقيا للامم المؤهلة الى مونديال 2023 هي تونس والمغرب وليبيا ونيجيريا ومصر ورواندا والتشاد وغامبيا مع امكانية التحاق الكاميرون في الساعات القادمة.ويملك المنتخب التونسي الرقم القياسي في عدد مرات احراز اللقب القاري ب10 تتويجات.