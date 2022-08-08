فقرات متنوعة في الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي بالوردانين

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تستأنف جمعية العمل التنموي والاجتماعي بالوردانين بولاية المنستير بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبالشراكة مع دار الثقافة بالوردانين تنظيم الدورة الثالثة من المهرجان الصيفي بالوردانين وذلك من 13 إلى 21 أوت الجاري بعد حجبه في السنة الفارطة بسبب جائحة كورونا وفق ما أفاد "وات" اليوم مدير المهرجان الصيفي بالوردانين طه الهاشمي.وتبدأ فعاليات المهرجان بكرنفال ينطلق السبت 13 أوت الجاري على الساعة السادسة والنصف مساء من أمام معتمدية الوردانين في اتجاه دار الثقافة وسط المدينة. وتفتتح المنوعة التنشيطية والألعاب السحرية للفنّان عبد الستار بوصيدة سهرات المهرجان الإثنين 15 أوت على الساعة التاسعة والنصف مساء بالفضاء العائلي "قلدن لاند" بالوردانين وهي فقرة موجهة لمختلف الشرائح العمرية.ويواكب الجمهور في سهرة الثلاثاء 16 أوت العرض الفرجوي الفولكلوري الاستعراضي "زنار" للفنّان محمّد علي عبرود بالفضاء العائلي ذاته في حين يكون عشاق الموسيقي الطربية الأربعاء 17 أوت الجاري على موعد مع الفّنانة رجاء بن سعيد.وتتواصل سهرات المهرجان الخميس 18 أوت مع عرض المسرحية الفكاهية "نقطة نظام" من إخراج أحلام البجاوي وتمثيل جلال الدّين السعدي وسعاد مسعودي وأحلام البجاوي.وبرمجت هيئة المهرجان بالتوازي مع السهرات الصيفية المتنوعة فقرات ثقافية وتنشيطية ورياضية حيث تحتضن دار الثقافة بالوردانين يومي 19 و20 أوت الجاري على الساعة العاشرة صباحا ورشة في صناعة الدمى العملاقة والمتحركة، ويوم الأحد 21 أوت عرضا تنشيطيا بعنوان "فرحة صغارنا مع مجموعة زيدون للفنّان المسرحي زياد مسعودي وهو إنتاج محلي من مدينة الوردانين.ويستمتع أحباء الرياضة يوم السبت 20 أوت بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بالملعب البلدي بالوردانين بمقابلة ودية في كرة القدم بين الشهاب والنجم الساحلي، ويوم الأحد 21 أوت الجاري مع دورة في الكرة الحديدية بين شباب مدينة الوردانين.ويتراوح معلوم التذاكر لمواكبة مختلف السهرات 5 دينار والتي تكون جميعها بذات الفضاء العائلي و3 دينار بالنسبة إلى العروض التنشيطية الموجهة للعائلة والأطفال حسب تأكيد مدير المهرجان.