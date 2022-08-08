اهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع المدرب التونسي شهاب الليلي

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تعاقدت ادارة اهلي بنغازي مع المدرب التونسي شهاب الليلي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي 2022-2023 وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق الليبي على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك.وهي التجربة الثانية لشهاب الليلي (58 عاما) في البطولة الليبية بعد ان تولى في الموسم الماضي تدريب نادي النصر.واحتل اهلي بنغازي المركز الخامس قبل الاخير في مرحلة التتويج للبطولة الليبية التي اقيمت بتونس خلال شهر جويلية الماضي ليفشل في ضمان مشاركة قارية.