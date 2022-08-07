قابس: مشاريع عديدة بالقطب الجامعي بقابس

تشهد جامعة قابس، وفق ما ورد في وثيقة تحصل عليها مراسل "وات" من هذه الجامعة، إنجاز مجموعة من المشاريع، من بينها بناء ورشتين للهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية ومخزن للمواد الخطرة بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس، بكلفة جملية تفوق 2 مليون دينار.كما يتم تهيئة محضنة للمؤسسات بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس بكلفة تقارب 150 ألف دينار، وهي مؤسسة ستشهد كذلك بناء مخابر للهندسة الميكانيكية باعتمادات تبلغ 1.5 مليون دينار، وبناء مدرج متعدد الاختصاصات سيمول من قبل المجمع الكيميائي التونسي بقيمة 3.5 مليون دينار.وسيتم الإعلان قريبا عن المناظرة الهندسية الخاصة بمشروع بناء قسم للبحوث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس باعتمادات قدرت ب 12.5 مليون دينار. وستشهد هذه المؤسسة الجامعية أيضا تهيئة فضاءات رياضية بكلفة تقارب 500 ألف دينار.من جهة أخرى، تشهد العديد من المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قابس إنجاز أشغال صيانة بكلفة جملية تقارب 1.5 مليون دينار. كما تتواصل الدراسات المتعلقة ببناء مقرات المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس والمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس والمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس، باعتمادات جملية تفوق 33 مليون دينار.