بطولة النخبة لكرة اليد - النادي الافريقي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نسر طبلبة

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يستهل النادي الافريقي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نسر طبلبة خارج قواعده فيما يتحول الترجي الرياضي الوصيف الى المكنين لملاقاة سبورتينغ المكان وذلك على ضوء قرعة المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد لموسم 2022 - 2023 التي سحبت اليوم السبت بمدينة الحمامات.وستنطلق المرحلة الاولى من البطولة يوم 7 سبتمبر القادم بمجموعة واحدة مكونة من 12 فريقا بنظام الذهاب والأياب.وبانتهاء المرحلة الأولى، سيقسم أصحاب المراتب الـ 8 الأولى الى مجموعتين، كل مجموعة مكونة من 4 فرق، يتأهل خلالها صاحبا المراتبتين الأولى والثانية من كل مجموعة الى مرحلة التتويج الممتاز، فيما سيلعب أصحاب المراتب الأربع الأخيرة من المرحلة الاولى مرحلة تفادي النزول بمجموعة واحدة مكونة من 4 فرق ينزل في اعقابها صاحبا المركزين الثالث والرابع الى القسم الثاني.وفي ما يلي برنامج الجولة الأولى المقرر اقامتها يوم الأربعاء 7 سبتمبر:نسر طبلبة - النادي الأفريقينادي جمال - نادي قصور السافمكارم المهدية - جمعية الحماماتالنادي الهلالي - نادي ساقية الزيتسبورتينغ المكنين - الترجي الرياضيبعث بني خيار- النجم الساحلي