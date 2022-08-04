جندوبة: انطلاق الاستعدادات للأيام الدراسية للصحة النفسية

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انطلق، اليوم الخميس، بمدرسة التمريض بجندوبة، الاعداد للأيام الدراسية للصحة النفسية، المزمع تنظيمها بحر الشهر الجاري، والراميّة إلى معالجة الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية والتوقّي من مخاطرها، لاسيما في ظلّ توسع دائرة الإصابة في عدد من المناطق الريفية الفقيرة وفي مقدمتها المناطق الحدودية، واستصدار قرارات إيواء بمستشفى الرازي بولاية منوبة.وأوضحت المديرة الجهوية للصحة بجندوبة، كوثر النهدي، في تصريح لـ"وات"، أن الإدارة الجهوية للصحة انخرطت، مع عدد من ممثلي المجتمع المدني، في برنامج يهدف الى حملة علاجية ووقائية وتحسيسية في الأوساط الحضرية والريفية من شأنها التدخل في الوقت المناسب ومعالجة الإشكالات القائمة قبل استفحالها، والتصدي بالخصوص الى ظاهرة العنف النفسي والمادي المنتشر بشكل لافت.واعتبرت ان الصحة النفسية للمواطنين باتت في حاجة لوضع برامج تقف على تحديد أسباب الظاهرة ومعالجتها بما يضمن التوازن النفسي للمواطنين وتقيهم من المخاطر المحتملة.من جهتها، بيّنت المنسقة الجهوية لجمعية الهلال الأحمر بجندوبة، دارين السهيلي، لـ"وات"، أن أزمة "كوفيد" ساهمت في بروز اعراض نفسية على عدد من المواطنين وخاصة في صفوف الإناث، بلغت حد تسجيل حالات تعذيب ترتكب ضد أحد المرضى من قبل بعض افراد الاسرة او الاسرة بأكملها.وأضافت السهيلي، وهي طبيبة، ان اغلب الحالات المسجلة بالجهة سجلت بعد ازمة "الكوفيـد" وقد استوجب بعضها استصدار قرارات إيواء أودع بموجبها عدد من المرضى مستشفى الرازي للأمراض العقلية بمنوبة، مشيرة الى ان معتمديتي فرنانة وعين دراهم تمثّلان أكثر المناطق انتشارا للإصابات النفسية والتي تصل حد التعقيدوأكدت ان الجمعية تعمل بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالجهة وعدد من الأطباء ورجال الامن والعمد على تعزيز خطة الاتصال والاعلام الرامية الى ضمان التدخل السريع في حال ظهور إصابات جديدة.