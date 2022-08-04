مهرجان الجم الدولي / الشركة الوطنية للسكك الحديدية تخصص قطارا للراغبين في متابعة اوركستر أوبيرا فيينا يوم السبت

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أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن تخصيص قطار للراغبين في التوجه إلى المسرح الأثري بالجم لمتابعة حفل الأوركستر السنفوني لأوبيرا فيينا يوم السبت 6 أوت الجاري، المندرج ضمن فعاليات الدورة 35 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية.وسيكون موعد انطلاق القطار من محطة تونس نحو محطة الجم على الساعة الخامسة مساء و35 دقيقة ويكون بمحطة بئر بورقبة على الساعة 18 و42 دقيقة وبمحمط القلعة الصغرى على الساعة 19 و48 دقيقة على أن يكون موعد العودة على الساعة الواحدة صباحا إثر انتهاء العرض.علما أنه يمكن اقتناء تذاكر دخول الحفل من شبابيك محطة القطارات بتونس العاصمة.وتبلغ أسعار التذاكر 40 دينارا (المدارج) و50 دينارا (الكراسي). أما أسعار رحلة القطار إلى الجم ذهابا وإيابا فتبلغ 30 دينارا من تونس و25 من بئر بورقبة و20 دينارا من القلعة الصغرى.وللتذكير فإن الدورة الحالية لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية كانت انطلقت يوم 12 جويلية الماضي وتتواصل إلى غاية يوم 13 أوت الحالي.