إيقاف معتمد بولاية زغوان من أجل إمضاء فاتورة غير مطابقة لوثيقة الاتفاق

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، اليوم الخميس، بإيقاف معتمد بولاية زغوان على إثر شكاية تقدّم بها ناقل بضائع تفيد بتعرضه لعمليّة تحيّل من طرف إدارة المعتمدية.وفي هذا الصدد، أوضح مصدر أمني لـ"وات" أن الشاكي نقل معدات وتجهيزات لفائدة الادارة المذكورة مقابل مبلغ مالي محدّد، إلا أن فاتورة الخلاص الممضاة من طرف المعتمد كانت دون ذلك وغير مطابقة لوثيقة الاتفاق.واستنادا إلى ذات المصدر، واعتمادا على الأبحاث الأولية، فإن المعتمد أمضى على وثيقة الخلاص دون التثبّت من المبلغ المدرج بها، لافتا إلى أن المتّهم سيعرض في حالة تقديم على أنظار النيابة العمومية للبتّ في القضية.