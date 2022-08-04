وزارة أملاك الدولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بعمادة العويجة من معتمدية القصرين الجنوبية .

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين بتاريخ 03 أوت 2022، عقارا دوليا فلاحيا كائنا بعمادة العويجة من معتمدية القصرين الجنوبية يمسح 15هك .وجاءت عملية الاسترجاع وفق بلاغ صادر الخميس عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تبعا لقرار إخلاء صادر عن والي القصرين وبحضور السلط الجهوية والأمنية وممثلي الإدارات المعنية.وتم تسليم العقار المذكور إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية للتعهد به إلى حين إعادة توظيفه في أقرب الآجال وفق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.