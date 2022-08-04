المستقبل الرياضي بالرجيش يباشر غدا التحضيرات لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم

أعلن المستقبل الرياضي بالرجيش أنّ فريق أكابر كرة القدم سيباشر انطلاقا من الغد الجمعة التحضيرات استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.وجاء ذلك في بلاغ للهيئة المديرة على الصفحة الرسمية للمستقبل الرياضي بالرجيش، أوردت خلاله أنّ التمارين ستنطلق بداية من الساعة الخامسة مساء بالملعب البلدي بالرجيش، تحت اشراف الطاقم الفني المتكون من المدرب الأول للفريق شوقي الزبيدي، والمدرب المساعد ياسين بوشعالة، ومدرب الحراس محمد جديدي، والمعد البدني حمدي ميلاد.وبيّن البلاغ أنّه تمّ استدعاء 27 لاعبا للتحضيرات لبطولة الرابطة المحترفة الأولى هم: احمد القريع - محمد القريع - رستم الصيود - خليل الزوالي - حمدي الزوالي - وائل بن عثمان - رامي حاج سالم - زبيدي احمد - اشرف قريع - مؤمن الزبيدي - ربيع الفقيه حسن - احمد العروي - فادي الغاوي - وسيم الصيود - محمد حسن الصيود - حازم اللمطي - عزيز السويسي - محمد امين بن عمر - غسان مبارك - عمر السماري - نسيم الصيود - معتصم اسكندر - محمد جمعة - احمد الحاضري - فيكتور اباتا - مصطفى جيجيوا - عبدالله الصيود.