ستة بلدان تؤكد مشاركتها الى حد الان في البطولة الافريقية للامم للكرة الطائرة للاواسط

اكدت ستة بلدان الى حد الان مشاركتها في النسخة العشرين للبطولة الافريقية للامم للكرة الطائرة للاواسط (تحت 21 عاما) المقررة من 13 الى 23 اوت الجاري بتونس.ويتعلق الامر بكل من المغرب وليبيا ونيجيريا والكاميرون ومصر اضافة الى تونس المستضيفة.وحدد الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة يوم 7 اوت الجاري كاخر اجل لتسجيل المشاركة في هذه البطولة التي ستقام مقابلاتها بقاعة توفيق بوهيمة برادس.يذكر ان هذه البطولة ستكون تاهيلية الى مونديال هذه الفئة العمرية سنة 2023.