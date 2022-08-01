وزارة التشغيل تعلن عن استئناف تسجيل الترشحات الإلكترونية للمسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة

..





دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الاثنين، رواد الأعمال الراغبين في المشاركة في المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة باستئناف عملية تسجيل الترشحات الإلكترونية عبر البوابة الموحدة للمبادرة الخاصة https://moubader.tn بعد إدراج بعض التعديلات.و لفتت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن هذه المسابقة التي يتمّ في إطار مشروع "التكوين وسوق الشغل "، المُنجزة بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني والوزارات وهياكل المساندة والتمويل المعنية بمرافقة وتأهيل روّاد الأعمال، تستهدف رواد المشاريع الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة .وبيّنت أن هذه الفئة من رواد المشاريع يجب أن تكون من أصحاب أفكار المشاريع في طور الإحداث من بين حاملي الشهادات العليا أو خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني والمنخرطين في مسار البحث عن دعم هياكل المساندة والتمويل أو من بين الباعثين المنتصبين (بين 2 و5 سنوات) والراغبين في تطوير أنشطتهم عبر مشاريع توسعة.وستمكّن هذه المسابقة من اختيار 48 مشروعا من كامل تراب الجمهورية بمعدّل مشروعين من كل ولاية، وسينتفع المُتوّجون بمنحة تشجيع ومساندة تُدرج في هيكلة تمويل المشروع تُقدّر بثلاثين 30 ألف دينار لكل مشروع مع الانتفاع ببرنامج متكامل للمرافقة والإحاطة والمتابعة إلى جانب تتويج 10 أفضل مشاريع على المستوى الوطني في القطاعات والمجالات الواعدة.