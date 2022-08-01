وزارة التشغيل تعلن عن استئناف تسجيل الترشحات الإلكترونية للمسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 14:17قراءة: 0 د, 55 ث
      
دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الاثنين، رواد الأعمال الراغبين في المشاركة في المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة باستئناف عملية تسجيل الترشحات الإلكترونية عبر البوابة الموحدة للمبادرة الخاصة https://moubader.tn بعد إدراج بعض التعديلات.




و لفتت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن هذه المسابقة التي يتمّ في إطار مشروع "التكوين وسوق الشغل "، المُنجزة بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني والوزارات وهياكل المساندة والتمويل المعنية بمرافقة وتأهيل روّاد الأعمال، تستهدف رواد المشاريع الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة .

وبيّنت أن هذه الفئة من رواد المشاريع يجب أن تكون من أصحاب أفكار المشاريع في طور الإحداث من بين حاملي الشهادات العليا أو خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني والمنخرطين في مسار البحث عن دعم هياكل المساندة والتمويل أو من بين الباعثين المنتصبين (بين 2 و5 سنوات) والراغبين في تطوير أنشطتهم عبر مشاريع توسعة.

..


وستمكّن هذه المسابقة من اختيار 48 مشروعا من كامل تراب الجمهورية بمعدّل مشروعين من كل ولاية، وسينتفع المُتوّجون بمنحة تشجيع ومساندة تُدرج في هيكلة تمويل المشروع تُقدّر بثلاثين 30 ألف دينار لكل مشروع مع الانتفاع ببرنامج متكامل للمرافقة والإحاطة والمتابعة إلى جانب تتويج 10 أفضل مشاريع على المستوى الوطني في القطاعات والمجالات الواعدة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250692



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 01 أوت 2022 | 3 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:28 16:15 12:33 05:25 03:44
Babnet
33°
Babnet34°Babnet% 43:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2633°-2533°-2534°-2636°-26
  • Avoirs en devises
    23778,4

  • (1 aout)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21407 DT        1$ =3,15284 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 aout)   761,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   