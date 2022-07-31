السيطرة نهائيا على حريق جبل برقو ومغادرة التعزيزات المساهمة في اطفاء الحريق مع تواصل تواجد عناصر من الحماية المدنية لمراقبة الوضع

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افاد المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة العميد محمد علي بن بيهي "وات" بان التعزيزات القادمة من ولايات قبلي وسيدي بوزيد وسوسة والقصرين ومن المدرسة الوطنية لجبل الجلود والفرقة المختصة للحماية المدنية، إنطلقت صباح اليوم الأحد في المغادرة بعد ان تمت امس السبت السيطرة نهائيا على حريق جبل برقو.واضاف ان وحدات الحماية المدنية التابعة لولاية سليانة لاتزال متواجدة على عين المكان لمزيد الحراسة بالتعاون مع أعوان الغابات بالجهةوقد تم تسخير عدد هام من وسائل الاطفاء من بينها آلات ماسحة تابعة للتجهيز و20 شاحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية و8 وسائل إطفاء تابعة للغابات بالاضافة الى أكثر من 300 عنصر بشري من الجيش والحرس والأمن الوطنيين ومن حماية مدنية وغابات ومن مندوبية الفلاحة والإدارة الجهوية للصحة والشركة الجهوية للنقل وغيرها من ممثلي اللجنة الجهوية لتفادي الكوارثواذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بالجهة بالتعهد بالبحث في حريق جبل برقو ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تعمّد إضرام النار بغابة والاضرار بالملك الغابي، بعد ان كانت قد أذنت فور اندلاع الحريق يوم 24 لمركز الحرس الوطني ببرقو بمباشرة الأبحاث في الحريق للكشف عن ملابساته وأسبابه، وفق ما ذكره المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بسليانة علي السالمي في تصريح سابق ل"وات"يذكر أن حريق جبل برقو قد انتشر منذ يوم الأحد 24 جويلية الجاري ليشمل جبال عين بوسعدية والبياضة، ورغم مجهودات وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات والجيش الوطني، فقد تواصل 6 أيام تقريبا بسبب صعوبة التضاريس واستحالة الوصول إلى مواطن اللهيب، ليخلّف خسائر مادية فادحة طالت حقول الأشجار المثمرة، وأشجار الزيتون، وغابات الصنوبر الحلبي، وعدد هام من النباتات والحيوانات البرّية والزواحف.