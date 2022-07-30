قابس: انطلاق أشغال ترميم وصيانة سوق الحناء بجارة


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 13:35قراءة: 0 د, 39 ث
      
انطلقت خلال هذه الأيام بقابس أشغال ترميم وصيانة سوق الحناء بجارة، بعد ان سلمت بلدية قابس يوم 18 جويلية الجاري المقاول الذي عهد اليه هذا المشروع إذنا اداريا بذلك، على أن تتواصل الاشغال لمدة 180 يوما بكلفة تقارب 1.2 مليون دينار.
وكانت هذه السوق، التي تعدّ من بين المحطات السياحية بالجهة، قد شهدت، صبيحة 02 ماي المنقضي الذي وافق يوم عيد الفطر، اندلاع حريق هائل أتى على حوالي 30 بالمائة من المتاجر الموجودة بهذه السوق، أين يتم ترويج الصناعات التقليدية المعروفة بها جهة قابس، على غرار صناعات السعف، والسمار، إلى جانب البخور، والحناء، والملوخية وغيرها.

وقد تسبّب هذا الحريق في خسائر مادية جسيمة للتجار، وخلّف حالة كبيرة من الحزن في صفوف الاهالي بالنظر للأهمية التاريخية لهذه السوق ولما تتميز به من خصوصية جعلتها تتجاوز في اشعاعها حدود البلاد.






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