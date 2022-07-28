بن عروس : برمجة متنوعة في الدورة 27 لمهرجان الياسمين برادس

تنطلق يوم غد الجمعة الدورة السابعة والعشرون لمهرجان الياسمين برادس وتتواصل إلى غاية يوم 14 أوت ببرمجة منوعة تجمع بين العروض الموسيقية والعروض المسرحية .ووفق ما أفاد به رئيس هيئة المهرجان عمر بوسريح "وات" اليوم الخميس فقد سعت الهيئة رغم ضيق الوقت بعد التجديد، وعدم توفر الإمكانيات المادية الكافية الى محاولة ضبط برمجة منوعة تستجيب لجميع الأذواق بالجهة .وتنطلق العروض يوم غد الجمعة 29 جويلية بأجواء تنشيطية وماجورات قبل أن يعتلي مسرح الهواء الطلق في سهرة الافتتاح الفنان زياد غرسة ليقدم وصلة من الأغاني التونسية والمالوفوتتواصل العروض الموسيقية مع عرض الزيارة يوم 31 جويلية وعرض الفنان فوزي بن قمرة يوم 2 أوت ثم عرض مغني الراب نوردو يوم 5 أوت والديسكو العربي يوم 10 أوت.اما العروض المسرحية في برنامج المهرجان فتنطلق مع مسرحية "راس ورويس" لفيصل الحضيري ويسرى المناعي يوم 1 أوت ثم عرض الهربة لعزيز الجبالي يوم 3 أوت ومسرحية نقطة نظام لجلال الدين السعدي يوم 6 أوت قبل أن يفسح المجال يوم 7 أوت لعرض مسرحية "فيزا" لكريم الغربي.وتتواصل العروض المسرحية يوم 9 أوت مع مسرحية جعفر القاسمي "جعفور النسخة الفرنسية" لتختتم سلسلة العروض المسرحية بعرض مسرحية لطفي العبدلي " العبدلي في عمر الخمسين " يوم 12 أوت.وارتأت هيئة المهرجان تنظيم عرض ثان للزيارة تختتم به الدورة السابعة والعشرين من المهرجان .