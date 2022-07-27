وزارة التشغيل والتكوين المهني تفتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة "مشروعك"

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أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الاربعاء عن انطلاق التسجيل للمشاركة في المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة "مشروعك"، وذلك في اطار مشروع "التكوين وسوق الشغل".ودعت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة الى التسجيل على الرابط التالي: moubader.tnوتندرج هذه المسابقة ضمن شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووكالة التعاون الألماني GIZ والوزارات وهياكل المساندة والتمويل المعنية بمرافقة وتأهيل رواد الأعمال.وستمكن المسابقة من اختيار 48 مشروعا بكامل البلاد بمعدل مشروعين من كل ولاية.وسينتفع المُتوّجون بمنحة تشجيع ومساندة تُقدر بثلاثين ألف دينار 30 ألف دينار لكل مشروع مع الانتفاع ببرنامج متكامل للمرافقة والإحاطة والمتابعة. ثم سيتم تتويج أفضل 10 مشاريع على المستوى الوطني.وتستهدف هذه المسابقة رواد المشاريع الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة من أصحاب أفكار المشاريع في طور الإحداث من بين الباحثين عن شغل من حاملي الشهادات العليا من خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني أو خريجي مؤسسات التعليم العالي والمنخرطين في مسار البحث عن دعم هياكل المساندة والتمويل أو الباعثين المنتصبين (بين 2 و5 سنوات) والراغبين في تطوير مشاريعهم.وتأتي هذه المسابقة في اطار تنفيذ التوجهات الإستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة التونسية في مجال دفع نسق الإحداثات الجديدة وخاصة في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية الهامة، بحسب بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني.