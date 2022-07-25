الاستفتاء .. متابعة انطلاق عملية التصويت في الجهات

الكاف: اقبال هام على الاقتراع ببعض مراكز الاقتراع منذ انطلاق التصويت

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توزر: انطلاق عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد في ظروف عادية بكافة مراكز الاقتراع





منوبة: انطلاق عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد بالدائرة الانتخابية بمنوبة



قابس: انطلاق عملية الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد في ظروف عادية



قبلي: انطلاق التصويت في الاستفتاء على الدستور بكافة مراكز الاقتراع وتسجيل تاخر نسبي في انطلاق العملية بمكاتب مركز مدرسة النجاح بمنطقة جمنة





نابل: انطلاق عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بكافة المراكز التابعة للدائرة الانتخابية نابل 1

صفاقس: فتح 491 مكتب اقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد في بالدائرة الانتخابية صفاقس 2 وانطلاق عملية التصويت

سليانة: إنطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بمراكز الاقتراع بالجهة

سيدي بوزيد: انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بمختلف مراكز الاقتراع بالجهة

قفصة: إنطلاق عمليّة التصويت في الإستفتاء على الدستور الجديد بالدائرة الإنتخابية بقفصة

باجة: فتح مراكز الاقتراع ولا يوجد توقيت استثنائي باي مركز اقتراع



انطلقت منذ الساعة السادسة صباحا بولاية الكاف عمليات الاقتراع على مشروع الدستور الجديد في كافة مراكز الاقتراع البالغ عددها 191 مركزا باستثناء 13 مركزا تم إقرارها بتوقيت استثنائي من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السادسة مساءوقد لوحظ مع حلول الساعة الثامنة اقبال كثيف على بعض المراكز بمدينة الكاف، فيما بدا الإقبال متفاوت الأهمية في باقي المراكز وفق ما عاينه مراسل وات بالجهةكما تجري العملية الإنتخابية بتنظيم محكم سواء داخل مكاتب الاقتراع أو خارجها مع تواجد قوات الأمن والجيش بكافة المراكزو أكد بعض الملاحظبن أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع تعتبر مقبولة إلى حد الآن على حد تعبيرهمانطلقت عملية التصويت للاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية التونسية بالدائرة الانتخابية بتوزر في ظروف عادية وفي كافة مراكز الاقتراع البالغ عددها 48 مركزا والمكاتب البالغ عددها 110 مكاتب، وذلك بحضور ملاحظي الأحزاب والجمعيات، وفق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات الصحبي البدراوي.وبين البدراوي في توضيح ل"وات" أنه لم تسجل اية إشكاليات سواء من الناحية اللوجستية أو البشرية، مبينا أنه تتم منذ السادسة صباحا متابعة ومعاينة جميع المراكز سواء من مراقبي الهيئة وأعضائها، لافتا الى أن أكبر مركز اقتراع يوجد بالمدرسة الابتدائية الخضر حسين بنفطة ب4141 ناخبا وأصغرها بالمدرسة الابتدائية التعمير حزوة ب 48 ناخبا.مع الإشارة الى أن عدد الناخبين بالدائرة الانتخابية بتوزر يقدر ب85761 ناخبا ويؤمن عملية التصويت 607 أعوان بين رؤساء المراكز والمكاتب ومساعديهم.انطلقت في حدود الساعة السادسة صباحا عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء ب95 مركز اقتراع بالدائرة الانتخابية بمنوبة، التي بلغ عدد المؤهّلين للاستفتاء فيها بعد التسجيل الإرادي ثمّ الآلي، 287 ألف مسجّل ومسجّلة.وانطلقت العملية الانتخابية، بحضور مكثف لعناصر الجيش والامن الوطنيين، في ظروف عادية بمختلف المراكز، باشراف الهيئة الفرعية للانتخابات، التي استعدت لوجيستيا لتنظيم الاستفتاء، بتوفير الظروف الملائمة، ووضعت كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لإنجاح هذه المحطة السياسية، وخصصت 190 رئيس مركز ونائب رئيس مركز و1725 عضو مكتب موزعين على 335 مكتب اقتراع.وقد جهزت المراكز بكافة مستلزمات الاقتراع، اثر توزيع المواد الانتخابية منذ امس الاحد، كما تم اجراء عمليات بيضاء شملت جميع المراكز، تم خلالها توزيع ادوار جميع رؤساء المراكز ورؤساء المكاتب والاعضاء.وتركز مجهود الهيئة والمكونين بها على شرح كافة المراحل والاجراءات الواجب اتباعها، والتى تسبق انطلاق عملية الاقتراع بدء بتحضير المكتب واستقبال الملاحظين وكل المعنيين بالاستفتاء، مرورا بفتح مكاتب الاقتراع واستقبال المواطنين، والخطوات المتبعة فى عملية التصويت، وصولا الى مراحل عملية الفرز والعد على مستوى كل مكتب، واتمام تعمير محضر العد والفرز وحفظ المواد الانتخابية ثم ارجاعها الى مركز التجميعواشار عضو المكتب التنفيذي لجمعية "عتيد" سامي بن يحي في تصريح ل"وات" الى تسجيل بعض التاخير اللوجستى ببعض المراكز، دون ان يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية خاصة امام ضعف الاقبال على التصويت في الساعات الأولى المبكرة والتي اتسمت باقبال فئة المسنين والكهول وبعض الشباب، وفق رؤساء عدد من المكاتب التي عاينتها "وات".يشار الى ان السجل الانتخابي شهد زيادة تفوق 58 ألف شخص من المسجّلين آليا ليبلغ 287 ألف مسجّل ومسجّلة بعد ان بلغ في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 ، 224 الف مرسّم.انطلق على الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين، الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد بدائرة قابس الانتخابية في ظروف عادية، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات فرحات بن يحمد (وات)وأشار بن يحمد الى تسجيل بعض الغيابات في صفوف المشرفين على عملية الاقتراع بعدد قليل من المكاتب التي تم تعويضها في الحين بالاعتماد على القائمة الاحتياطية.وكان اقبال الناخبين في الساعات الاولى من انطلاق العملية الانتخابية وفق ما عاينه صحفي "وات" بعدد من مكاتب الاقتراع "متواضعا" وكانت مراكز الاقتراع مؤمنة بشكل جيد من قبل الأمن والجيش الوطنيين.يشار الى ان العدد الجملي للناخبين يبلغ بالدائرة الانتخابية بقابس حوالي 303 الاف ناخب وناخبة يتوزعون بين 162 مركز انتخاب تضم 396 مكتب اقتراع .انطلقت، صباح اليوم الاثنينن عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ب81 مركزا للاقتراع موزعين على كافة معتمديات الولاية مع تسجيل تاخر نسبي بقرابة نصف ساعة في عملية فتح مكاتب الاقتراع امام الناخبين بمركز مدرسة النجاح بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية جراء التاخر في تحضير هذه المكاتب، وفق ما عاينه صحفي "وات"وقد استقبل مركز مدرسة النجاح الناخبين الذين قصدوه منذ الساعة السادسة صباحا، الا ان انطلاق عملية الاقتراع تاخر بسبب اتمام التحضيرات اللوجستية للمكاتب من عملية اغلاق لصندوق الاقتراع وتحضير لاوراق التصويت والسجل الانتخابي جراء تعطل فتح القاعات المخصصة كمكاتب للاقتراع بهذا المركزواوضح المنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبد الجبار جديد ل"وات" ان عملية الاقتراع قد انطلقت منذ الصباح بكافة المراكز التي تحتوي على 170 مكتبا للاقتراع، واشار الى عدم تسجيل اية اشكاليات تذكر في عمل المراكز التي تم تامينها ونقل المواد الانتخابية الحساسة لها بالتعاون مع الوحدات الامنية والعسكرية منذ يوم امس الاحدواضاف جديد ان العدد المحين للناخبين بولاية قبلي بلغ 127786 ناخبا وناخبة بعد ان كان في حدود 95 الف في اخر محطة انتخابية شهدتها البلادوفي ذات السياق، بدا الاقبال على مراكز الاقتراع التي توجه اليها صحفي "وات" في بداية العملية الانتخابية، بمعتمديتي قبلي الجنوبية وقبلي الشمالية "ضعيفا" وهو ما عزاه عدد من الناخبين الى افتتاح هذه المراكز باكرا خلافا للانتخابات السابقة مع المد في توقيت عملها الى حدود العاشرة ليلا فضلا عن تزامن عملية الاقتراع مع يوم عطلة وهو ما يتيح للناخبين متسعا من الوقت يخول لهم التوجه الى المراكز متى شاؤوا.وفي المقابل، اكد عدد الناخبين، على غرار عبد الله بن محمد المسجل بمركز الاقتراع بمدرسة شارع بورقيبة بقبلي المدينة انه حرص على التوجه قبل تناول وجبة افطاره لمركز الاقتراع لممارسة "حقه وواجبه الانتخابي" على حد تعبيره، وذلك ايمانا منه "بدور الشعب في اعطاء رايه في الدستور الجديد خاصة وان البلاد تعيش ظروفا استثنائية تقتضي من الجميع تحمل المسؤولية في هذه المحطة الانتخابية بقطع النظر على الاختيار في عملية التصويت بنعم او لا "، وفق قوله، واشار الى ان الاستفتاء "يمثل تكريسا للعملية الديمقراطية التي من شانها تطوير البلاد" وفق تقديره.انطلقت في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد بالدائرة الانتخابية نابل 1 التي تعد 156 مركز اقتراع في ظروف عادية، وفق ما ذكره رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل 1 العروسي بن عبد الله في تصريح ل(وات)وأكد بن عبد الله، ان عملية التصويت انطلقت بكافة مكاتب الاقتراع والبالغ عددها 429 مكتب اقتراع، لافتا الى تواجد عدد هام من المراقبين التابعين للهيئة لمراقبة سير عملية الاقتراع.وعاينت صحفية (وات)، بعدد من مراكز الاقتراع بمعتمدية قربة على غرار مدرسة ساحة السوق والمدرسة التطبيقية شارع بورقيبة، انطلاق عملية التصويت حيث شرع عدد من الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بمراكز الاقتراع التي عرفت تعزيزات امنية وعسكرية هامةويفوق عدد المواطنين المسجلين بالدائرة الانتخابية نابل 1، ال260 ألف ناخب موزعين على 9 معتمديات وهي نابل ودار شعبان الفهري وبني خيار وقربة ومنزل تميم والميدة وقليبية والهوارية وحمام الغزازفتح 491 مكتب اقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد في بالدائرة الانتخابية صفاقس 2 أبوابها، اليوم الاثنين، على الساعة السادسة صباحا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ب"نعم" أو ب"لا"، وذلك في ظروف عادية عموما.وفسر رئيس مكتب الاقتراع بمدرسة الهدى جلال الدين الخصخوصي وذلك رئيس مكتب الاقتراع جواهر زكري، الاقبال المحتشم للناخبين، بانطلاق التصويت في ساعة مبكرة من الصباح على خلاف المواعيد الانتخابية السابقة.وتجند في المراكز التي عاينها صحفي "وات" أعوان الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالأعداد الكافية وبما يستوجب من المواد الانتخابية وعرفت هذه المراكز تنظيما لوجستيا محكما بحضور عناصر الجيش والأمن في الأبواب والساحات الخارجية، وبدت المراكز ومكاتب الإقتراع على أتم الجاهزية لاستقبال الناخبين.ولوحظ حضور عدد محدود من المراقبين والملاحظين المحليين على غرار جمعية "عتيد" والاتحاد الشعبي الجمهوري المشارك في حملة الاستفتاء الذين صرح ممثلان عنهما ل(وات) في مركزي اقتراع مختلفين سلامة عملية الاقتراع في انطلاقتها من كل التجاوزات والخروقات.وقال المنسق الجهوي للهيئة الفرعية بالدائرة الانتخابية صفاقس 1 وصفاقس 2 إن كل المراكز انطلقت في الوقت المحدد وتم توفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة بما يضمن حسن سير عملية الاقتراع التى تتواصل إلى العاشرة ليلا، موعد غلق كل المكاتب.إنطلقت صباح اليوم الإثنين بولاية سليانة، عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حيث افتتحت مكاتب الاقتراع أبوابها على الساعة السادسة صباحاوشهدت مراكز الاقتراع بمدينة سليانة تواجدا للوحدات الأمنية والعسكرية وأعضاء ورؤساء مراكز الاقتراع وعدد من الملاحظين ومن المراقبينوشهد مركز الاقتراع، المدرسة الإبتدائية بحي الجمهورية بمدينة سليانة والذي يضم 5550 ناخبا موزعين على 6 مكاتب، توافدا لاعداد من الناخبين خاصة من كبار السن، وفق ما عاينته صحفية"وات" بالجهةمن جهتها، أكدت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة منيرة البيار في تصريح ل"وات" أن عملية الاقتراع إنطلقت في "ظروف عادية" بجميع مراكز الاقتراعويبلغ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي في ولاية سليانة 186 ألفا و202 ناخبين موزعين على 187 مركز اقتراع و286 مكتب اقتراع من بينها 6 مراكز اقتراع ذات توقيت استثنائي وهي مراكز الاقتراع بمناطق عين بوسعدية من معتمديّة برقو، وقبر الغول بسليانة الجنوبية، والمقرونة، وجلجل، وخنقة زقالاص بالروحية، وبوعبد الله بكسرى.وسيتمكن الناخبون من التصويت الى غاية الساعة العاشرة مساء.انطلقت اليوم الاثنين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ب506 مكاتب اقتراع ب318 مركزا في مختلف المعتمديات بالدائرة الانتخابية في سيدي بوزيد.وأفاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد بوجمعة المشي في تصريح ل"وات"، بأن عدد الناخبين المسجلين بدائرة سيدي بوزيد يبلغ 345476 ناخبا وان الهيئة انتدبت 3012 عونا و50 مراقبا للحملة واعتمدت 522 ملاحظا في سيدي بوزيد.ولفت الى أن 26 مركزا انتخابيا فتحت أبوابها بشكل استثنائي على الساعة السابعة صباحا على ان تغلق على الساعة السادسة مساء وهي مراكز اقتراع تتواجد بمعتمديات سيدي علي بن عون (8 مراكز) وجلمة (7 مراكز) والسبالة (4 مراكز) والسوق الجديد(3 مراكز) وبئر الحفي (مركزين) ومنزل بوزيان (مركزين).وذكر أن عدد محاضر المخالفات المسجلة الى حدود يوم الصمت الانتخابي بدائرة سيدي بوزيد بلغ 12 محضرا وتم حفظ 6 محاضر مخالفات من بينها لعدم ثبوت جرائم انتخابية، و05 محاضر لعدم اعلام الهيئة بالنشاط قبل 48 ساعة، وأحيل محضر على النيابة العمومية اعتبارا لما تقتضيه المخالفات من عقوبات جزائية، كما تم حفظ 7 شكايات ضد مشاركين في الحملة لم يثبت أنها جرائم انتخابية.وذكر أنه تم الاعلام لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد على 346 نشاطا خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.إنطلقت اليوم الإثنين بالدائرة الإنتخابية بقفصة، عمليّة التصويت في الإستفتاء على الدستور الجديد، حيث فتحت مراكز الإقتراع أبوابها عند الساعة السادسة صباحا، بإستثناء المراكز ذات التوقيت الإستثنائي التي تبدأ في إستقبال الناخبين في الساعة السابعة صباحا.وتستمرّ عمليّة التصويت إلى العاشرة مساء، في حين تُغلق مراكز الإقتراع التّي خصّتها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بتوقيت إستثنائي، في الساعة السادسة مساء لتنطلق بعد الإنتهاء من التصويت عمليّة فرز الأصوات.ودُعي إلى المشاركة في الإستفتاء بالدائرة الإنتخابية بقفصة، 280 ألفا و113 ناخبا وناخبة، موزّعين على 179 مركز إقتراع، تضمّ كلّها 377 مكتب تصويت.وفي مركز الإقتراع بالمدرسة الإبتدائية بحيّ النّور بقفصة الجنوبية، أكبر مراكز الإقتراع بالجهة من حيث عدد مكاتب التصويت (9 مكاتب) وأيضا من حيث عدد الناخبين المُرسّمين (8158 ناخبا)، بدأ عدد من الناخبين من حيّ النور في الإٌقبال على صناديق الإٌقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم حول مشروع الدستور الجديد، الذي طرحه رئيس الجمهورية للإستفتاء.وأكّد رئيس الهيئة افرعية للإنتخابات بقفصة محمد الشريف أن عمليّة التصويت في الإستفتاء قد إنطلقت بكلّ مراكز الاقتراع بكافة نواحي الدائرة الإنتخابية، بإستثناء المراكز التي شملها التوقيت الإستثنائي وذلك في "ظروف عادية".وإنتشرت عناصر من الجيش والأمن الوطنيين أمام مركز الإقتراع، لحفظ أمن العملية الانتخابية وضمان سلامة إجرائها، حسب ما عاينته صحفية "وات".فتحت، اليوم الاثنين، على الساعة السادسة صباحا، مكاتب الاقتراع بولاية باجة لاستقبال 251 الف ناخب بالجهة وانطلقت عمليات التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد بعد ان تم توفير كل المعدات الانتخابية ل150 مركزا للاقتراع يضم 357 مكتبا.وبين منسق الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة سمير العرفاوى ان كل المراكز بالجهة تفتح وتغلق ابوابها في التوقيت العادى، حيث لن يقع تحديد توقيت استثنائي لاي مركز اقتراع بالجهة، علما وان عمليات الاقتراع تتواصل من السادسة صباحا الى العاشرة ليلا .