صفاقس : الكشف عن ملامح الدورة 42 لمهرجان صفاقس الدولي ... وانتقادات حول غياب البعد الدولي عن المهرجان وضعف العروض المبرمجة

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بعد غياب دام سنتين فرضته جائحة كورونا، يعود مهرجان صفاقس الدولي في دورته 42 وذلك تحت إشراف هيئة جديدة حاولت تلبية مختلف الأذواق الفنية من خلال برمجة عروض فنية تراوح بين الموسيقى والسينما والمسرح تمتد من 29 جويلية الجاري إلى 17 أوت القادم، وفق ما تم الكشف عنه خلال ندوة صحفية عقدت مساء اليوم السبت للغرض.وتفتتح الدورة ال42 لمهرجان صفاقس الدولي يوم 29 جويلية الجاري بعرض فني يحييه الفنان التونسي لطفي بوشناق ليختتم يوم 17 أوت القادم بعرض "أنغام في الذاكرة " يحييه المايسترو عبد الرحمان العيادي رفقة فرقة الوطن العربي للموسيقى.وبين الإفتتاح والإختتام، تراوح عروض مهرجان صفاقس الدولي في نسخته الجديدة، بين العروض المسرحية من بينها عرض "فيزا " لكريم الغربي المبرمج يوم 30 جويلية وعرض مسرحي لطفي العبدلي يوم 7 اوت وعرض"بيق بوسا " لوجيهة الجندوبي يوم 10 اوت ومسرحية "المايسترو" لبسام الحمراوي يوم 16 أوت، الى جانب عروض من الفن السابع أبرزها شريط "غدوة" للمخرج ظافر العابدين يوم 9 أوت.ومن العروض الفنية الموسيقية التي أعدتها الهيئة المديرة لمهرجان صفاقس الدولي في دورته الجديدة، عرض "الدزيرة " لأول مرة عروض الراب "لبلطي " و"نوردو وكاسو " الى جانب القدود الحلبية للفنان "عامر عجمي " من سوريا والزيارة للفنان "سامي اللجمي " قي عرضين متتاليين يوم 3 اوت ويوم 11 اوت وعرض "زوار تونس " للفنان مرشد بوليلة وعرض "موطني " المبرمج يوم 4 اوت تزامنا مع الذكرى 75 لمعركة 5 أوت 1947 وعرض "سلطانة " الفنانة شهرزاد هلال يوم 12 أوت تزامنا مع العيد الوطني للمرأة فضلا عن عرض "24 عطر" للفنان وابن جهة صفاقس، محمد علي كمون، يوم 13 اوت وسهرة الرياضة لبطل العالم في الملاكمة التايلندية المبرمجة يوم 6 أوتوقد تسائل عدد من ممثلي وسائل الإعلام عن غياب البعد الدولي عن المهرجان من خلال العروض المبرمجة التي لا تليق بقيمة مهرجان صفاقس الدولي في دورته 42 ورتابة العروض المبرمجة وغياب العروض المبرمجة للأطفال والإنتاجات الخاصة بالمهرجان.وردا على تساؤلات ممثلي وسائل الإعلام، أرجع المنسق العام للهيئة المديرة للمهرجان، عز الدين الزوش، غياب العروض الدولية عن المهرجان إلى الهيئة المديرة الجديدة التي تم تشكيلها منذ 14 يوما وغياب المهرجان على مدى سنتين بسبب جائحة كورونا وضعف الامكانيات المادية للمهرجانيذكر ان كل العروض المبرمجة ضمن الدورة 42 لمهرجان صفاقس الدولي ستقام بالمسرح الصيفي سيدي منصور وتنطلق على الساعة العاشرة ليلا.