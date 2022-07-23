إطفاء جيب ناري قرب محطة الإستخلاص بمرناق نهائيا ..والبقاء في حالة تأهب تحسبا لاندلاع أخرى (وزارة الداخلية)

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أفادت وزارة الداخلية، بأن جهود وحدات الإطفاء الميدانية التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة للغابات وبدعم جوي من جيش الطيران، تتواصل لليوم الخامس على التوالي، لإخماد بعض الجيوب النارية، التي تساهم الرياح في تأججها من حين إلى آخر، بسبب مخلفات الحريق الذي كان اندلع يوم 18 جويلية الجاري ببرج السدرية (الضاحية الشمالية للعاصمة)، والذي امتد الى جبل بوقرنين.وبينت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تم ليلة الأمس الجمعة إطفاء جيب ناري قرب محطة الإستخلاص بمرناق، رغم إستحالة الوصول إلى مكان الحريق باستعمال شاحنات الإطفاء بسبب صعوبة التضاريس بالمنطقة، مشيرة الى أن عمليات الاطفاء تواصلت طوال الليل ليتم اخماد النيران نهائيا فجر اليوم السبت.وأضافت أنه شارك في عملية إطفاء هذا الجيب الناري، طائرات مروحية تابعة لجيش الطيران وفرق إطفاء مترجلة من الحماية المدنية ووحدات من الجيش الوطني وعناصر من المتطوعين التابعين لجمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية.وأكدت الوزارة في بلاغها، أنه تمت حاليا السيطرة على جميع الجيوب النارية بالمنطقة، وتمّ الإبقاء على جميع الإمكانيات البشرية والمادية على عين المكان للمراقبة والقيام بعملية التبريد، مع التدخل لإخماد الجيوب النارية التي قد تندلع من حين لآخر بفعل عامل الرياح.