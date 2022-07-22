جوائز الكاف 2022 - قائمة المتوجين

في ما يلي قائمة الأسماء الفائزة بجوائز الأفضل في إفريقيا 2022 المعلن عنها خلال الحفل الذي أقيم مساء الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة (ضاحية مدينة سلا).
- جائزة أفضل ناد / فريق الوداد الرياضي المغربي
- جائزة أفضل ناد لكرة القدم النسائية / فريق ماميلوندي صانداونز الجنوب إفريقي
- جائزة أفضل لاعبة / الغانية إيفلين بادو
- جائزة أفضل لاعبة شابة / الغانية إيفلين بادو
- جائزة أفضل لاعب ممارس بفريق إفريقي / حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي
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- جائزة أفضل لاعب شاب / السينغالي بابي ماتار سار لاعب نادي توتنهام
- جائزة أفضل منتخب في إفريقيا / منتخب السنغال
- جائزة أفضل هدف / السنغالي باب عثمان ساخو لاعب سيمبا التنزاني
- جائزة أفضل مدرب للمنتخب النسائي / ديزيري إليس مدربة المنتخب الجنوب إفريقي
- جائزة أفضل مدرب لمنتخب للذكور / أليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي
- جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا / النجيرية أسيسات أشوالا
- جائزة أفضل لاعب إفريقي / السنغالي ساديو ماني
- جائزة أفضل ناد / فريق الوداد الرياضي المغربي
- جائزة أفضل ناد لكرة القدم النسائية / فريق ماميلوندي صانداونز الجنوب إفريقي
- جائزة أفضل لاعبة / الغانية إيفلين بادو
- جائزة أفضل لاعبة شابة / الغانية إيفلين بادو
- جائزة أفضل لاعب ممارس بفريق إفريقي / حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي
- جائزة أفضل لاعب شاب / السينغالي بابي ماتار سار لاعب نادي توتنهام
- جائزة أفضل منتخب في إفريقيا / منتخب السنغال
- جائزة أفضل هدف / السنغالي باب عثمان ساخو لاعب سيمبا التنزاني
- جائزة أفضل مدرب للمنتخب النسائي / ديزيري إليس مدربة المنتخب الجنوب إفريقي
- جائزة أفضل مدرب لمنتخب للذكور / أليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي
- جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا / النجيرية أسيسات أشوالا
- جائزة أفضل لاعب إفريقي / السنغالي ساديو ماني
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