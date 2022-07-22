جوائز الكاف 2022 - قائمة المتوجين


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 09:26 قراءة: 0 د, 48 ث
      
في ما يلي قائمة الأسماء الفائزة بجوائز الأفضل في إفريقيا 2022 المعلن عنها خلال الحفل الذي أقيم مساء الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة (ضاحية مدينة سلا).


- جائزة أفضل ناد / فريق الوداد الرياضي المغربي
- جائزة أفضل ناد لكرة القدم النسائية / فريق ماميلوندي صانداونز الجنوب إفريقي
- جائزة أفضل لاعبة / الغانية إيفلين بادو

- جائزة أفضل لاعبة شابة / الغانية إيفلين بادو
- جائزة أفضل لاعب ممارس بفريق إفريقي / حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي
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- جائزة أفضل لاعب شاب / السينغالي بابي ماتار سار لاعب نادي توتنهام
- جائزة أفضل منتخب في إفريقيا / منتخب السنغال
- جائزة أفضل هدف / السنغالي باب عثمان ساخو لاعب سيمبا التنزاني
- جائزة أفضل مدرب للمنتخب النسائي / ديزيري إليس مدربة المنتخب الجنوب إفريقي
- جائزة أفضل مدرب لمنتخب للذكور / أليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي
- جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا / النجيرية أسيسات أشوالا
- جائزة أفضل لاعب إفريقي / السنغالي ساديو ماني


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