رئيسة الحكومة تستقبل وفدا عن الكشافة التونسية

استقبلت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن الكشافة التونسية يتقدمهم القائد العام محمد علي الخياري، بحضور كل من وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، والمستشار لدى رئيسة الحكومة، حاتم القفصي، وذلك بمناسبة انطلاق لقاء الجوالة العرب من 21 إلى 30 جويلية والذي سيكون تحت سامي اشراف رئيسة الحكومة.وعبّرت رئيسة الحكومة عن دعمها وتشجيعها المتواصل لمنظمة الكشافة التونسية بالنظر لدورها الهام والتاريخي في معاضدة مجهودات الدولة وتأطير الشباب وتكوين القيادات الكشفية، كما أكدت بالمناسبة على توفير كل الإمكانيات الضرورية لانجاح لقاء الجوالة العرب، والذي سيشهد مشاركة حوالي 800 مشارك من 12 دولة عربية.وتولت رئيسة الحكومة تكريم المنظمة الكشفية عبر اسنادها درعا لتخليد ما قامت به هذه المنظمة طيلة 90 سنة في معاضدة مجهودات الدولة وفي خدمة الوطن، وايمانا من الحكومة بالدور المحوري لهذه المنظمة في تأطير الشباب والنأي به عن كل المنزلقات.من جهته ثمّن القائد العام للكشافة التونسية، محمد علي الخياري، الدعم المتواصل واللامحدود من الحكومة التونسية للمنظمة الكشفية العريقة، مؤكدا أن هذا التكريم يعدّ حافزا لهم لمزيد خدمة الوطن واعلاء الراية الوطنية.كما أثنى على حرص رئيسة الحكومة أن تكون تظاهرة الجوالة العرب تحت سامي اشرافها معتبرا أنه رسالة إيجابية تبين الدور الهام الذي توليه الدولة التونسية لمنظمتها الكشفية، وأضاف أن القيادات الكشفية ستحرص على إنجاح هذا الحدث الهام الذي تحتضنه بلادنا.