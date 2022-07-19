رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية: القطاع قادر على النهوض بالاقتصاد إذا رفعت بعض العراقيل

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أكد رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، صالح عمامو، أنّ قطاع الصناعات التقليدية الذي يعدّ قرابة 350 ألف حرفي وحرفية قادر على المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وله طاقة تشغيلية عالية إذ يمكنه توفير مليون فرصة عمل في حال أزيلت بعض العراقيل.وأضاف عمامو، في تصريح لـ(وات)، على هامش ندوة إقليمية نظمتها الجامعة أمس بالمنستير، أنّ الجامعة تطالب بالانصات إلى أهل المهنة وضرورة إعادة هيكلة الديوان الوطني للصناعات التقليدية الذي "عرف سنة 1990 إعادة هيكلة خاطئة ومر بفترة سيئة جدّا أخرجته عن مهامه الأصلية مما أضر بالديوان وبقطاع الصناعات التقليدية"واكد ان الجامعة تسعى جاهدة للتخفيف من القيود والعراقيل المطروحة وتسهيل الإجراءات في قطاعات المرجان أو الذهب القادرة على توفير العملة الصعبة للبلاد علاوة على أنّ القطاع قادر على المساهمة في تثبيت السكان ناس في مناطقهم ومحاربة الهجرة غير النظامية ومحاربة الفكر المتطرّف.وأفاد عمامو أنّ الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية تستعد للمشاركة في صالون "ارتيجيان) بايطاليا من 3 إلى 11 ديسمبر 2022 وهو أكبر تظاهرة مختصة في الصناعات التقليدية في العالم ويزوره أكثر من مليون زائر وفيه أكثر من 3 آلاف جناح وتشارك فيه أكثر من 100 دولة.وستشارك تونس لأوّل مرّة بجناح مساحته تقارب الألف متر مربع مقابل 340 مترا مربعا في السنة الفارطة لتسويق الوجهة التونسية تحت إشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني للصناعات التقليدية.وبيّن أنّ الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية تسعى لتسهل ولوج الحرفي إلى التسويق الالكتروني في حال له منتوج جيّد ولم يشارك في المعارض وليس له اتصال مباشر ويرغب في تسويق منتوجه على بوابة "أمازون" أو "اي باي" إذ أنّ الجامعة ستمضي اتفاقية قبل موفي الشهر الجاري مع شركة ستتكفل بالتسويق الالكتروني خارج حدود الوطن مشيرا إلى توفر 21 غرفة نقابية في عدّة اختصاصات تنضوي تحتها أكثر من 200 غرفة جهوية بكامل تراب الجمهورية.وأوضح المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير كاظم المصمودي، من جهته، أنّ جناح تونس سيضم ممثلين عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، وعن الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وبرنامج تونس الإبداعية الذي سيحاول تشريك حرفيين من الولايات الداخلية غير أنّ أكبر عدد سيكون من ولايتي المنستير ونابل لوجود أكبر عدد من المصدرين بها ولأنّ منتوجاتهم قابلة للتسويق في السوق الأوروبية.وأفاد أنّ الآجال القانونية لتقديم المؤسسات الحرفية الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية مطالب للمشاركة في صالون "ارتيجيانو" تتواصل إلى غاية 22 جويلية الجاري متوقعا مشاركة على الأقل ستة مؤسسات حرفية من ولاية المنستير في اختصاصات الخزف والنسيج والعطورات.يذكر انه تم استئناف صالون "ارتيجيانو" في السنة الفارطة بعد حجبه لمدّة عامين بسبب حائجة كورونا وكانت المشاركة متوسطة إذ بلغ عدد الزائرين حوالي 300 ألف زائر وأمكن رغم ذلك للمؤسسات الحرفية من الجهة وهي ستة من بينها 5 في اختصاص الفوطة تسويق منتوجاتهم بنسبة تراوحت بين 30 في المائة و40 في المائة حسب المصمودي متوقعا أن تتجاوز مبيعات الحرفيين خلال السنة الجارية 60 في المائة.