الهيئة المديرة الجديدة للمهرجان الدولي "ليالي المهدية" تقدم برنامج الدورة 45

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قدمت الهيئة المديرة الجديدة للمهرجان الدولي "ليالي المهدية"، في ندوة صحفية انتظمت الاثنين بالمتحف الأثري بالجهة، برمجة الدورة 45، التي تفتتح يوم 21 جويلية الجاري، وتختتم يوم 11 أوت المقبل.وأوضح مدير المهرجان محمد حواص أن البرنامج راوح بين أنماط الموسيقى حيث يحضر الطرب والموسيقى الصوفية، إلى جانب عروض مسرحية وسهرات لفائدة تلاميذ البكالوريا وكذلك الأطفال.وتفتتح الدورة، بعرض "24 عطر" للفنان محمد على كمون يليه عرض يوم 27 جويلية بعنوان "أهل الحال" للفنان مهدي بوترعة. ويسهر عشاق المهرجان يوم 28 جويلية مع عرض مسرحي للطفي العبدلي يحمل عنوان "العبدلي 50 ans" ليفسح المجال لسهرة لسهرة خاصة بالأطفال يوم 31 جويلية.وخصصت الهيئة المديرة للمهرجان، لأول مرة، عرضا فنيا للمالوف الليبي وسهرة أخرى لفائدة تلاميذ الباكالوريا يوم 3 أوت المقبل. وتضمنت البرمجة، أيضا، عرضا لمسرحية "Big Bossa" لوجيهة الجندوبي الى جانب عرض مسرحي آخر بعنوان "الهربة" لعزيز الجبالي.ويقدم سامي اللجمي عرض "الزيارة" في سهرتين متتاليتين يومي الأحد 7 أوت والاثنين 8 أوت بينما يسهر شباب الجهة مع عرض لـ"نوردو".وتختتم الدورة 45 من مهرجان ليالي المهدية، بعرض مسرحي يحمل عنوان "غسالة البنادر" للفنانين فرحات هنانة وسفيان الداهش يوم 11 أوت 2022.وسلط مدير المهرجان خلال هذه الندوة الضوء على قلة الموارد المالية وضعف الدعم المقدم من قبل سلطات الإشراف "مما يعيق التنويع في العروض ويحول دون الاستجابة لمختلف الأذواق".وشدد حواص على أن "هامش الاختيار وإثراء الدورة 45 للمهرجان بات معدوما أمام تراجع إقبال المستشهرين على دعم العروض"خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد.وركز أعضاء الهيئة المديرة على أهمية المصالحة مع التراث في الجهة وسبل إبرازه من خلال المهرجان، معربين عن أملهم في تطوير العروض وتنويعها خلال الدورات القادمة.