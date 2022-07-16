كاس إفريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي يلاقي نظيره المصري في نهائي قبل الاوان

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يلاقي المنتخب التونسي لكرة اليد نظيره المصري مساء اليوم السبت انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا في اطار الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية في نسختها الخامسة والعشرين التي تحتضنها مصر الى غاية 18 جويلية الجاري.وتأهل المنتخب التونسي الى المربع الذهبي اثر فوزه على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية (39-34) بعد تمديد الوقت فيما تخطى المنتخب المصري عقبة نظيره الجزائري بنتيجة (34-19).وسيجمع الدور نصف النهائي الثاني بين منتخبي المغرب والرأس الأخضر بعد فوزهما على التوالي على كل من منتخبي غينيا (28-24) وأنغولا (24-23).وستجرى اليوم المباريات الترتيبية من اجل المراكز بين الخامس والثامن التي تجمع منتخبات غينيا والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وسيكون الصراع على أشده بين المنتخبات الأربعة لحجز المركز الخامس المؤهل لمونديال 2023 التي تشترك في تنظيمه كل من بولونيا والسويد.ويعرف برنامج يوم الاحد اجراء مقابلات ترتيبية لتحديد أصحاب المراكز من 9 إلى 12 بمشاركة منتخبات الكاميرون والغابون والسنغال ونيجيريا فيما احتل منتخب زامبيا المركز الثالث عشر والأخير.وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023.المغرب - الراس الأخضر (س 17 و30 دق)مصر - تونس (س 20)المباريات الترتيبية (من 5 إلى 8):س 16 غينيا - أنغولاس 18 و 30 دق الجزائر - جمهورية الكونغو الديمقراطيةالمباريات الترتيبية (من 9 إلى 12):س 9 الكاميرون - الغابونس 16 و30 دق نيجيريا - السنغال