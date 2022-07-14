منوبة: يوم اعلامي حول التوجيه الجامعي بجامعة منوبة

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نظّمت جامعة منوبة، اليوم الخميس، يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الباكالوريا تحت شعار "اختيار موفّق لضمان مسار جامعي ناجح"، افتتحته رئيسة الجامعة، جهينة غريب، وحضره عدد هام من الناجحين في باكالوريا 2022 من عدد من ولايات تونس الكبرى والولايات المجاورة، وممثلي المؤسسات الراجعة بالنظر للجامعة، والبالغ عددها 15 مؤسسة يؤمها 15 ألف طالب وطالبة.وتضمّن اليوم الاعلامي مداخلات بمدرج "قرطاج الحداثة" للتعريف بفرص التوجيه، والاختصاصات الجامعية المتوفّرة بمختلف المؤسسات الجامعية التي تقدّر طاقة استيعابها الجملية للطلبة الجدد للموسم الجامعي القادم بـ3200 طالب وطالبة.وقدّمت مديرة الاصلاحات بالادارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي، كوثر المرواني، مداخلة حول "نظام التقييم والارتقاء في نظام "أمد" بتفسير النظام السداسي للاجازة، وأنظمة التقييم وكيفية الارتقاء.وتداول على المداخلات ممثلو مختلف المؤسسات، ومنها المدرسة الوطنية للمهندسين المولود الجديد بالجامعة الذي سينطلق بداية من سبتمبر القادم، وفق تصريح رئيسة الجامعة، جهينة غريب، لـ"وات".وأضافت أن جامعة منوبة التي تتميز بالقرب بين المؤسسات الجامعية توفر عديد الاختصاصات في الانسانيات والاعلامية والبيولوجيا، ومنها اختصاصات تدرس في اطار مشترك بين المؤسسات الجامعية، على غرار ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴوﺑوﻟﻴﺘﻴك ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟدﻭﻟﻴﺔ، بين كلية الاداب منوبة والمدرسة العليا للتجارة، وماجستير بيو اعلامية بين الاعلامية والبيولوجيا.وأشارت الى انه تم استقبال الناجحين في الباكالوريا لتعريفهم بالاختصاصات المتوفّرة، وبإمكانيات التوجيه الجامعي الى جامعة منوبة، ومساعدتهم على حسن اختيار الاختصاصات الجامعية بها، والتي تكوّن اختيارهم واختصاصهم المحبذ، والذي يؤهلهم للنجاح في مشوارهم الجامعي وييّسر لهم حسن الاندماج في سوق الشغل.هذا واحتضن المعهد العالي للمحاسبة وادارة المؤسسات، خلال نفس اليوم الاعلامي، معرضا اثّثته مختلف المؤسسات الجامعية بمنوبة لاستقبال الطلبة الجدد، واستعراض الاختصاصات التي توفرها كل مؤسسة، والاجابة عن استفساراتهم.