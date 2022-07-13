استقبال حار لانس جابر بمطارتونس قرطاج بعد مشاركة ناجحة في بطولة ويمبلدون

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أكدت اللاعبة التونسية أنس جابر اليوم الأربعاء أنّ النتائج الباهرة التي حققتها خلال هذا الموسم، وآخرها بلوغها لنهائي بطولة ويمبلدون، لم يكن بالأمر الهيّن.وأشارت في تصريح لوسائل الاعلام، لدى وصولها لمطار تونس قرطاج قادمة من لندن واستقبالها استقبال الأبطال، أنّ فوزها ببطولة مدريد للماسترز في بداية شهر ماي أسهم في رفع حجم التحدي لها ولفريقها وأكسبها المزيد من الثقة، كاشفة في ذلك أنّها أصبحت تطمح الى نيل بطولة غراند سلام، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد بطولة أمريكا المفتوحة.وقالت ان مشوارها نحو نهائي بطولة ويمبلدون لم يكن سهلا بالمرة، معربة في هذا الشأن عن أسفها من تجريد البطولة من نقاط التصنيف، التي كانت ستثبتها في المركز الثاني عالميا خلف المصنفة الأولى البولونية ايغا شفاينتيك لأسابيع عديدة.وأوردت أنها تلقت العديد من التهاني ورسائل التشجيع من عديد اللاعبات بوصولها للمباراة النهائية في بطولة ويمبلدون، وفي مقدمتهن اللاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز التي شاركتها منافسات الزوجي في بطولة ايستبرون الانقليزية.وأعربت أنس جابر عن سعادتها بحفاوة الاستقبال من معجبيها بمطار تونس قرطاج، مبرزة أنّ ما وصفتها بعوامل "الضغط" ستكون دافعة لها لمزيد العمل والاجتهاد لتنال مرادها المتمثل في الفوز ببطولة غراند سلام، قائلة في هذا "اذا لم أفز ببطولة غراند سلام هذا الموسم سأفوز بها العام القادم".ومن جهته صرّح وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، على هامش المناسبة، أنّ الانجاز التاريخي الذي حققته اللاعبة التونسية أنس جابر بوصولها، كأول عربية وافريقية، لنهائي بطولة ويمبلدون سيجعل منها تنال منصب "رئيسة الديبلوماسية الرياضية"، كمنصب فخري، بعد نيلها لمنصب "وزيرة السعادة"، على حد وصفه.ولاحظ الوزير أنّ أنس جابر أسهمت بشكل كبير في التعريف بصورة تونس عالميا، بفضل اشعاع العلم الوطني في ملاعب التنس الكبرى، مشددا بالقول "انّ العديد من الأجانب أضحوا اليوم بفضل أنس جابر على معرفة أكثر بتونس وبموقعها الجغرافي".وبدورها، أكدت سلمى المولهي رئيسة الجامعة التونسية للتنس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ أنس جابر رسمت الفرحة في نفوس التونسيين بشكل كبير، واصفة اياها بالأيقونة التي جعلت من العلم الوطني يشع في ملاعب لندن.وأوضحت أنّ الهدف الأساسي لأنس جابر في الفترة القادمة سيكون الفوز ببطولة غراند سلام واعتلاءها لصدارة التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس.ونوّهت الى أنّ خسارة أنس جابر لنهائي بطولة ويمبلدون أمام ايلينا ريباكينا لم ولن يؤثر في نفسيتها، رغم أنّ أغلب الترشيحات كانت تصب لصاحلها، معتبرة أنّها قادرة بمعنوياتها المرتفعة على تجاوز جميع الأوقات الصعبة.و ثمنت رئيسة الجامعة التونسية للتنس، في ذات السياق، وقفة وزير الشباب والرياضة وسلطة الاشراف مع أنس جابر، خلال مشوارها في بطولة ويمبلدون، مجددة دعوتها للجهات الفاعلة في الدولة، الى ايلاء الرياضة مكانتها واعتبارها كأولوية من أولويات الدولة.