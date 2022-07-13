ملف استرجاع الأموال المنهوبة ونشاط الحكومة في الأيام القليلة محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 17:22قراءة: 0 د, 23 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وتناول اللقاء نشاط الحكومة في الأيام القليلة الماضية وبرنامج عملها في المدة القادمة.

وأثار رئيس الجمهورية، بالمناسبة، مسألة الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلق بأموال منهوبة في الخارج وهي ملك الشعب التونسي، وأسدى تعليماته بدعوة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد في أقرب الآجال.


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