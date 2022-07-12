انطلاق التسجيل للحصول على كلمات العبور السرية بالنسبة للناجحين في دورة المراقبة لبكالوريا 2022

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يمكن للناجحين في دورة المراقبة لبكالوريا 2022، بداية من اليوم الثلاثاء، الحصول على كلمات العبور السرية والخاصة بهم للولوج إلى موقع التوجيه الجامعي عبر خدمة الإرساليات القصيرة، أو من خلال موقع الواب يوم 14 جويلية الجاري، حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".وبإمكان المترشحين للتوجيه الجامعي، حسب ذات البلاغ، توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من اليوم، من رقم الهاتف الجوال المدرج أثناء تسجيل الترشح لإمتحان الباكالوريا 2022 لدى وزارة التربية على النحو التالي: ""pwd ثم فراغ ثم "رقم البكالوريا"وذكرت الوزارة، أن جميع عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر موقع الواب www.orientation.tn، باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح.