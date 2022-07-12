النادي الصفاقسي يؤكد مشاركته في كاس الكونفدرالية الافريقية


Publié le Mardi 12 Juillet 2022 - 10:17قراءة: 0 د, 36 ث
      
اعلن النادي الصفاقسي عن تسوية الوضعية في علاقة بالديون المتأتية من مختلف النزاعات والتي حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" يوم الاثنين 11 جويلية كاخر اجل لفضها.
واضاف فريق عاصمة الجنوب في بيان عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه سيشارك رسميا في مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية للموسم الرياضي 2022-2023.

وكان "الكاف" منح الاندية التونسية المعنية بالمشاركة في المسابقتين القاريتين (رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية) مهلة اخيرة تنتهي يوم 11 جويلية الجاري لفض نزاعاتها العالقة.
وكان النادي الصفاقسي الذي يملك الرقم القياسي شراكة مع النجم الساحلي في عدد مرات احراز لقب كاس الكونفدرالية الافريقية بصيغتيها القديمة والحديثة ب4 تتويجات لكل منهما انهى بطولة الموسم الماضي في المركز الثالث. كما ضمن الفريق تاهله الى الدور نصف النهائي لكاس تونس الذي تاجل الى موعد لاحق.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249613



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 12 جويلية 2022 | 13 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:28 19:42 16:16 12:32 05:10 03:21
Babnet
30°
Babnet34°Babnet% 48:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2335°-2432°-2433°-2434°-24
  • Avoirs en devises
    24384,4

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,21640 DT        1$ =3,17304 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   1199,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   