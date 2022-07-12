النادي الصفاقسي يؤكد مشاركته في كاس الكونفدرالية الافريقية

اعلن النادي الصفاقسي عن تسوية الوضعية في علاقة بالديون المتأتية من مختلف النزاعات والتي حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" يوم الاثنين 11 جويلية كاخر اجل لفضها.واضاف فريق عاصمة الجنوب في بيان عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه سيشارك رسميا في مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية للموسم الرياضي 2022-2023.وكان "الكاف" منح الاندية التونسية المعنية بالمشاركة في المسابقتين القاريتين (رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية) مهلة اخيرة تنتهي يوم 11 جويلية الجاري لفض نزاعاتها العالقة.وكان النادي الصفاقسي الذي يملك الرقم القياسي شراكة مع النجم الساحلي في عدد مرات احراز لقب كاس الكونفدرالية الافريقية بصيغتيها القديمة والحديثة ب4 تتويجات لكل منهما انهى بطولة الموسم الماضي في المركز الثالث. كما ضمن الفريق تاهله الى الدور نصف النهائي لكاس تونس الذي تاجل الى موعد لاحق.