ليفربول ومانشستر يونايتد يتقابلان في تايلاندا في مستهل جولات الاندية الاوروبية باسيا

يخوض ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد الانقليزيين مواجهة ودية مرتقبة، يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال جولتهما في قارة آسيا، وذلك ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.وتأتي هذه المواجهة في إطار استعدادات الفريقين لموسم مزدحم بالمنافسات، وضمن جولة لعدد من الأندية الأوروبية العائدة إلى القارة الآسيوية المثمرة تسويقيا، للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا. وسيلتقي عملاقا البطولة الإنقليزية لكرة القدم، في أول مواجهة لمدرب يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ الذي سيواجه الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز".وستسنح فرصة غير مسبوقة لجماهير ليفربول ومانشستر يونايتد لرؤية الغريمين التاريخيين يلتقيان في تايلاند على ملعب "راجامانغالا" الذي يتسع لـ51 ألف متفرج.وسيتحول يونايتد بعد المواجهة إلى أستراليا حيث يلاقي فرق ملبورن فيكتوري وكريستال بالاس واستون فيلا، أما ليفربول فيواجه فريق كريستال بالاس في سنغافورة.