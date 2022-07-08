وزير الدفاع الوطني يشرف على اختتام السنة التكوينية بمدرسة الطيران ببرج العامري

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أبرز وزير الدفاع الوطني عماد مميش، أمس الخميس، أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي ببعديه النظري والتطبيقي مع البلدان الشقيقة والصديقة الحريصة على تبادل الخبرات، ليقينها وإيمانها بالمستوى الرفيع الذي بلغته مدرسة الطيران ببرج العامري (ولاية منوبة)، وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني.أشاد مميش، لدى إشرافه مساء أمس الخميس بمدرسة الطيران ببرج العامري على حفل تخرج دورة "ابن رشيق"، بجديّة القائمين على مدرسة الطيران وحرصهم على كسب الرهانات بفضل مسايرة التقنيات المتطورة والتحكم في المستجدات العلمية والتكنولوجية، مبينا أن تدعيم الأسطول الجوي بطائرات تدريب جديدة وأنظمة محاكاة لتدريب الطيارين والتقنين دليل على هذا العزم.وأفاد بأن التكوين بمدرسة الطيران هو حلقة قائمة على برامج ومناهج في تواصل وتفاعل مع المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي تناغم تام مع المعايير والمواصفات الدولية، معتبرا أن هذا التناغم يسّره تحيين البرامج وخاصة نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية ومرحلة الدراسة الهندسية.وابرز أهمية حسن الاستعداد والاستباق لكسب مختلف التحديات، على غرار الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتهريب، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي الاستشرافي الممتد إلى أفق 2030 يفرض المحافظة على مكتسبات جيش الطيران، وتدعيم البحث العلمي والتطور التكنولوجي والاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية.وتولى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة تقليد شارات الرتب للمتخرجين وتوزيع جوائز على المتفوقين. كما اطلع على عيّنة من البحوث العلمية المنجزة من قبل الضباط التلامذة، إضافة إلى مواكبته لمهرجان عسكري تخلله استعراض لبعض التشكيلات العسكرية.