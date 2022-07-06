وزارة الفلاحة تتوقع حصاد 30 الف طن من الحلفاء خلال موسم 2022-2023

توقعت وزارة الفلاحة جني قرابة 30 ألف طن من الحلفاء علما وان موسم حصاد هذه النبتة المستخدمة في تصنيع الورق سينطلق بداية من غرّة أوت 2022 ليتواصل الى 31 جانفي 2023.وتخضع عمليات نقل الحلفاء بواسطة الشاحنات والعربات طيلة موسم الجني الى الفصول 105 الى 112 من مجلة الغابات والتي تتطلب الحصول على رخصة نقل محررة بإسم القائم بعملية النقل وتحجر نقل المنتجات الغابية ليلا إلا برخصة، خاصّة، معللة من قبل السلط المختصة.وتمنع مجلّة الغابات منعا باتا شراء منتجات الغابات، التي لم يثبت مصدرها وتقع مصادرة كل ما يتم اقتناؤه من هذه المنتجات في أي مكان وجد بقطع النظر عن العقوبات الأخرى المستوجبة.وحجرت وزارة الفلاحة الرعي وجني الحلفاء وجميع العمليّات المتعلّقة بنقل ووزن وشراء هذا النبات طيلة موسم 2022-2023 بعدّة مناطق من بينها حاسي الفريد وخنقة الجازية والكامور وماجل بلعباس والصخيرات والقرعة الحمراء والفايض وسيدي خليف.