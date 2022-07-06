6 عمداء سابقين لهيئة المحامين يستنكرون التراجع عن المكسب الحقوقي المتعلّق بالسلطة القضائية في مشروع الدّستور

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وعبّر 6 عمداء سابقين وهم البشير الصّيد وعبد السّتار بن موسى وعبد الرّزاق الكيلاني وشوقي الطبيب والفاضل محفوظ وعامر المحرزي، في بيان اليوم الأربعاء،عن استنكارهم لهذا التراجع عن هذا المكسب الحقوقي واستغرابهم من "موقف هياكل المحاماة الصّامت"، ودعوا كلّ المحاميات والمحامين "لرصّ الصفوف والانتباه إلى خطورة التفريط في هذا المكسب الدّستوري والتّجنّد للذّود عنه بكلّ الطرق النّضالية والقانونية المتاحة ".واشاروا في بيانهم الى أنّ إدراج الفصل 105 بدستور 2014 جاء نتيجة نضالات أجيال من المحاميات والمحامين واعترافا بدورهم في الدّفاع عن القضاياالحقّ والحرّة والدّيمقراطيّة وبفضل تضحيات شهداء ثورة الحرّية والكرامة والحركة الوطنيّة.يذكر أنّ مشروع الدّستور الجديد ينصّ على أنّ "القضاء وظيفة"، حيث ورد في الفصل 117 منه أنّ "القضاء وظيفة مستقلة يباشرها قضاة لا سلطانعليهم في قضائهم لغير القانون".