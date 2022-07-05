الكاف: المصادقة على إسناد مقسمين لإنجاز وحدتين صناعيتين بطاقة تشغيلية فاقت ال100 موطن شغل

صادقت اللجنة الجهوية للمناطق الصناعية بولاية الكاف، يوم امس الاثنين، على إسناد مقسمين لفائدة أحد الباحثين وذلك بهدف بعث وحدتين صناعيتين بالمنطقة الصناعية المحاميد، جنوب ولاية الكاف، تهم الأولى إعادة رسكلة البلاستيك والمطاط والثانية سبك المعادن بطاقة تشغيلية جملية فاقت ال100 موطن شغل، باستثمارات قدرت ب30 مليون دينار.وأكد الرئيس المدير العام للمركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف مهدي الكلاعي في تصريح ل"وات" أن إنجاز المشروعين الجديدين سينعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الجهة وذلك من خلال توفير 100 موطن شغل مرتقبة مع إمكانية الترفيع فيها لاحقا، واضاف أن عدد المشاريع التي ستنتصب بالمنطقة الصناعية بمحطة المحاميد تبلغ حاليا 04 وحدات، منها وحدة لرسكلة النفايات المنجمية ووحدة لصنع الأجر، ستوفر مجمعة المئات من مواطن الشغل، على حد تعبيره.وتضاف إلى هذه الوحدات الأربع وحدة جديدة لصانعة الكوابل بمدينة الكاف ستنطلق قريبا في الإنتاج بطاقة تشغيلية قدرت ب550 موطن شغل في حين يتنظر انطلاق الإنتاج في بقية الوحدات مع نهاية السنة الجارية أو بداية السنة القادمة