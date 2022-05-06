قابس: انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان "قابس سينما فن"

في أجواء احتفالية وبحضور العديد من الوجوه السينمائية البارزة من تونس والخارج، انطلقت مساء اليوم الجمعة بقاعة "لاغورا" بمدينة قابس، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان "قابس سينما فن"، التي تتواصل من 06 إلى 12 ماي الجاري.وتم خلال الحفل الافتتاحي لهذا المهرجان تقديم أقسام هذه التظاهرة السينمائية الكبرى ومختلف الأافلام التي ستشارك في مسابقتيها الرسميتين.وستشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة العربية لهذا المهرجان 10 أفلام ومثلها في مسابقته الرسمية الثانية المخصصة للأفلام القصيرة. وتتميز هذه الدورة باشتمالها على 26 فيلما تعرض لأول مرة.كما سيتم في هذه الدورة عرض 19 عملا في فن الفيديو "الكازما"، و09 أفلام عالمية من مصر والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى عرض 12 فيلما بتقنية الواقع الافتراضي التي تجمع بين الصورة والتكنولوجيا ضمن تقنية تحاكي الوجود المادي للمشاهد في بيئة يتم إنشاؤها بواسطة البرمجيات.وسيكون لجمهور هذا المهرجان لقاء مع رئيسته الشرفية، هند صبري، وذلك في نطاق قسم "تعالى شوف"، ستشاركهم فيه مشاهدة فيلم "الأرض" ليوسف شاهين، وفيلم " البداية" لصلاح أبو سيف، فضلا عن عرض لفيلم "غدوة" بحضور مخرجه الممثل ظافر العابدين.وفي إطار قسم "سينما الأرض"، سيتم تقديم مجموعة من الأفلام الروائية والتسجيلية التي تتمحور حول علاقة الإنسان بالأرض في كل تجلياتها، في إطار مجهود ترمي من خلاله هيئة المهرجان إلى التحسيس بالإشكاليات البيئية واستكشاف تجارب عالمية تساعد على إيجاد حلول للوضعية البيئية بجهة قابس.كما ستشتمل الدورة الجديدة لهذا المهرجان على قسم "كا أوف"، وهو قسم مخصص للفنانين التونسيين الناشئين، تتمثل مهمته في اكتشاف المواهب الجديدة في فن الفيديو.ومن بين الأقسام الجديدة في هذا المهرجان، قسم "وعود" الذي يسلط الضوء على مجموعة من الأفلام القصيرة لطلبة أو لصناع أفلام مبتدئين تونسيين، تكون تجاربهم السينمائية واعدة.ويتضمن برنامج الدورة الجديدة لمهرجان "قابس سينما فن"، فقرة "ماستر كلاس"، مع غسان سلهوب، وفقرة "ماستر كلاس" حول فن الفيديو، بالإضافة إلى معرض لتاريخ كرة القدم بقابس، وحلقة نقاش حول السينما وفن الفيديو.