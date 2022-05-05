قابس: خطة متكاملة لترميم وصيانة سوق جارة ودعوة السلط المركزية المعنية لدعم هذا المشروع (المكلّف بتسيير الولاية)

قال المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية قابس، صابر البنبلي، اليوم الخميس، إن "خطة العمل المعتمدة في التعامل مع ملف حريق سوق جارة للحناء بقابس ترتكز في مرحلة أولى على تنظيف السوق بما يتيح استكمال الاختبار الدقيق الذي يقوم به فريق مختص من المهندسن المتطوعين من ابناء الجهة، لتتولى بعد ذلك مصالح التراث، وفي ظرف وجيز، إعداد الملف الفني المتعلق بالاشغال المستوجبة بهذه السوق".وبيّن البنبلي، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر ولاية قابس حول حريق سوق الحناء، انه تم فتح حساب جار باسم هذه السوق من قبل اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي وهو الجهة الوحيدة التي يمكن توجيه التبرعات اليها، معبّرا عن ترحيبه بكل المبادرات التي تتم في إطار القانون.وأشار الى ان الامر بصرف الاموال المتأتية من التبرعات سيحمل امضاء أربعة اطراف وهي السلط الجهوية، ومصالح التجهيز والتراث، وممثل عن التجار، وان خطة العمل المعتمدة تقوم على ثلاثة محاور وهي استئناف التجار لنشاطهم في اقرب الاجال، وعودتهم الى متاجرهم في اسرع وقت ممكن، وتهيئة سوق الحناء بالكاملوبيّن أن المجلس الجهوي سيخصص 250 الف دينار لفائدة مشروع صيانة وترميم سوق جارة الذي سيكون مشروعا متكاملا، مشيرا الى انه تم توجيه مراسلات لكل السلط المركزية المعنية لدعم هذا المشروع.من جهته، أكّد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد، عادل البوعزيزي، ان الحماية المدنية قد تدخلت لإطفاء هذا الحريق في حدود الساعة 11.55 من صبيحة يوم العيد اي بعد خمس دقائق من اندلاعه، وبدأت في السيطرة عليه في حدود الساعة الثانية بعد الزوال و03 دقائق لتتمكن من السيطرة عليه بشكل نهائي على الساعة الخامسة مساء.وبيّن البوعزيزي ان الحماية المدنية خصصت 8 شاحنات لاطفاء هذه الحريق و54 عونا بمن فيهم الاعوان الذي كانوا في عطلة والتحقوا بالعمل بملابس العيد، وفق قوله، ملاحظا ان من بين الاهداف التي تم الاشتغال عليها في هذا التدخل هو حماية المساكن المجاورة لسوق الحناء، ومؤسسة بنكية ومحطة وقود قريبتين من موقع الحريق.وأوضح ان عدة عوامل تسببت في صعوبة عملية اطفاء الحريق من بينها خاصة اشتمال المتاجر على منتوجات ومواد سريعة الاشتعال، وضعف الضغط في عمود المياه المخصّص لتوزيد شاحنات الاطفاء بالمياه، مثنيا على الجهود التي بذلها التجار والعديد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني في دعم جهود أعوان الحماية المدنية في اطفاء هذا الحريق.من ناحيته، أوضح ممثل المعهد الوطني للتراث، ياسين الاكحل، أن الحريق طال 30 بالمائة من المتاجر الموجودة بسوق الحناء، مؤكدا أن عملية تنظيف السوق التي تقوم بها حاليا بلدية قابس ستساعد على تقدير المساحات المتضررة بدقة، وعلى اعداد الملف الفني الخاص بالاشغال التي سيتم انجازها وكلفتها.وشدّد على ان هذه الاشغال ستحافظ على الطابع الاصلي لهذه السوق وستمكن من تهيئتها بشكل يأخذ بعين الاعتبار الجانب الوقائي حتى لا يشهد في المستقبل حريقا مماثلا، وفق تأكيده.