نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة:الزهراء الرياضية تفوز على الاتحاد المنستيري (74-72) وتؤجل حسم اللقب

فازت الزهراء الرياضية مساء اليوم الاربعاء على الاتحاد المنستيري بنتيجة 74-72 (بعد تمديد الوقت) وذلك في اطار مباراة الجولة الثالثة لنهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والتي احتضنتها قاعة الزهراء ليصبح مجموع نتائج المباريات 2-1 لفائدة اتحاد المنستير..وسيظطر الفريقان مبدئيا الى خوض جولة رابعة مقررة يوم السبت القادم بقاعة الزهراء.وفي حال فوز الزهراء سيعدل الكفة 2-2 ليلجا الفريقان الى جولة خامسة وفاصلة بقاعة المنستير يوم الاربعاء 11 ماي الجاري بينما في حال فوز الاتحاد المنستيري بمباراته الثالثة فسيحسم السباق لصالحه.وكان الاتحاد المنستيري حامل لقب النسخ الثلاث الاخيرة تقدم على الزهراء الرياضية 2-صفر ضمن سلسلة مباريات الدور النهائي للبطولة الوطنية لكرة السلة المحترفة بعد الفوز في الجولة الاولى بنتيجة 75-71 ثم 71-67 في مباراة الجولة الثانية قبل ان يخسر مباراته في الجولة الثالثة اليوم بنتيجة 74-72 .يذكر ان الفريق الذي ينتصر في 3 مباريات يتوج باللقب.