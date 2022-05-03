قابس: المطالبة بضرورة تدخل الوزارات المعنية لترميم وصيانة سوق جارة للصناعات التقليدية في أقرب الآجال

تنفيذا للقرارات التي اتخذتها، مساء أمس الاثنين، خلية أزمة حريق سوق جارة للصناعات التقليدية بقابس، توجه صباح اليوم الثلاثاء، فريق من المهندسين ومن الخبراء والمسؤولين بالتجهيز والتراث ومن بلدية قابس، باشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير الولاية، صابر البنبلي، الى هذه السوق وقاموا بالمعاينات والاختبارات اللازمة للمتاجر التي احترقت بها، والتي سيتم على ضوئها تحديد التدخلات التي يتعين القيام بها لعودة السوق الى سالف نشاطها.وكان رئيس غرفة تجار الصناعات التقليدية، منعم مرابط، قد بين في اجتماع خلية الازمة، ان هذا الحريق لم يتسبب فحسب في فقدان اصحاب المتاجر التي تضررت من الحريق والبالغ عددها 23 متجرا لمورد رزقهم، بل ان اثاره السلبية ستنعكس على العشرات من العائلات التي تتعاطى أنشطة صناعة السعف والسمار والمرقوم والقصب والبخور وانتاج الحناء والملوخية وغيرها، فضلا عن تضرر النشاط بالحي التجاري بجارة، الذي تمثل سوق الصناعات التقليدية قلبه النابض.وطالب العديد من الإطارات الذين شاركوا في هذا الاجتماع، بترميم وصيانة المتاجر التي تضررت في هذا الحريق في أسرع وقت ممكن، مشددين على ضرورة ان تضطلع الوزارات المعنية بمهامها في إعادة تهيئة هذه السوق، وفي مقدمتها وزارات الثقافة والسياحة والتجهيز والتجارة، بدور فاعل في عميلية الترميم.يشار الى أن سوق جارة للصناعات التقليدية بقابس، وهو من المعالم التراثية المحمية، يعد من المواقع السياحية المتميزة بالجهة، حيث يقصده عدد كبير من الزوار من داخل البلاد وخارجها، لطابعه المعماري المتميز، ولما تعرض فيه من منتوجات تقليدية تختص بها جهة قابس، متأتية في جانب كبير منها من الواحة.