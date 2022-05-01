نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يكسب الفصل الثاني من حواره مع الزهراء الرياضية ويتقدم 2-صفر

عزز الاتحاد المنستيري تقدمه على الزهراء الرياضية 2-صفر ضمن سلسلة مباريات الدور النهائي للبطولة الوطنية لكرة السلة المحترفة بعد الفوز 71-67 في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد بقاعة مزالي بالمنستير لحساب الجولة الثانية.وكان الاتحاد المنستيري حامل لقب النسخ الثلاث الاخيرة فاز على الزهراء الرياضية في الجولة الاولى بنتيجة 75-71 يوم الجمعة الماضي.وستقام الجولتان الثالثة والرابعة يومي الاربعاء والسبت القادمين بقاعة الزهراء على ان يسترجع الاتحاد المنستيري اسبقية الميدان في المواجهة الخامسة والاخيرة يوم الاربعاء 11 ماي الجاري.يذكر ان الفريق الذي ينتصر في 3 مباريات يتوج باللقب.