الاتحاد المنستيري يكسب حواره الاول امام الزهراء الرياضية بنهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 18:03 قراءة: 0 د, 25 ث
      
فاز الاتحاد المنستيري حامل لقب النسخ الثلاث الاخيرة على الزهراء الرياضية بنتيجة 75-71 اليوم الجمعة بقاعة مزالي بالمنستير في المواجهة الاولى ضمن سلسلة مباريات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.


وستقام المقابلة الثانية يوم الاحد المقبل بقاعة مزالي ايضا على ان تدور المباراتان الثالثة والرابعة يومي الاربعاء والسبت القادمين بقاعة الزهراء على ان يسترجع الاتحاد المنستيري اسبقية الميدان في المواجهة الخامسة والاخيرة يوم الاربعاء 11 ماي.
يذكر ان الفريق الذي ينتصر في 3 مباريات يتوج باللقب.




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