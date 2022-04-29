ارتفاع الأوراق والقطع النقدية المتداولة بنسبة 9،4 بالمائة في 2021


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 12:27 قراءة: 0 د, 24 ث
      
ارتفع حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة بنسبة 9،4 بالمائة لتبلغ قيمتها 17232،5 مليون دينار في 2021 مقابل 15749،4 مليون يدنار في 2020 مع حصّة أكبر للأوراق النقدية (97،5 بالمائة)ن ذلك ما أظهرته وثيقة "القائمات المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021"، أصدرها البنك المركزي التونسي، الجمعة.


وأظهرت الوثيقة تباطؤ نسبة ارتفاع التداول النقدي غذ بلغت 9،4 بالمائة للفترة بين نهاية سنة 2020 ونهاية 2021 مقابل 16،6 بالمائة للفترة ما بين نهاية سنة 2019 ونهاية سنة 2020.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245427

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 29 Avril 2022 à 12h 30m |           
De la Monnaie Hélicoptére....ce qui cause et va faire durer une grande Inflation !



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