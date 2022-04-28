بنزرت: المصادقة على التقرير التاليفي الخاص بمقترحات المخطط التنموي الثلاثي 2025/2023

صادق المجلس الجهوي للتنمية بولاية بنزرت خلال دورته الاستثنائية الملتئمة اليوم تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، على التقرير التاليفي الخاص بمقترحات المخطط التنموي الثلاثي 2025/2023.وذكر والي بنزرت في مستهلّ الجلسة أنّه تمّ اعتماد مقاربة تشاركية نموذجية في إعداد التقرير التاليفي عبر ضمان الحضور الفاعل لجميع المكوّنات المسؤولة والمنظماتية والمجتمعية عموما بتأطير كامل من قبل مصالح الولاية والإدارة الجهوية للتنمية ، وان هذه المقاربة الجماعية افضت الى حسن اعداد المرحلة الثالثة من المخطّط التنموي الجهوي الثلاثي ، مشدّدا في الان ذاته على أهمية مراجعةعدد من القوانين والجوانب الإجرائية ومعالجة المسائل العقارية وتفعيل التصرف المستدام في الموارد الطبيعية لتحقيق و تجسيم استراتيجية التنمية بالجهة للمخطط الثلاثي المقبل .وأضاف في ذات السياق أنّه سيتم في الفترة المقبلة تنظيم جلسات قطاعية استثنائية وموجهة بحضور المصالح المركزية والجهوية والمحلية المتداخلة لفض إشكاليات المشاريع المعطّلة او التي تشكوا صعوبات في إتمام إنجازها ولاسيما منها ذات القرب من المواطن وعدد من المشاريع المهيكلة وضمان ادراج مشاريع سنة 2022 كمشاريع متواصلة .من جانبه ذكر المدير الجهوي للتنمية ببنزرت عبد اللطيف حميد ان انه تم اقتراح ، استثمارات مالية في حدود 7194 مليون دينار في المخطط التنموي الثلاثي المقبل 2025/2023، منها 39 بالمائة استثمارات قطاع عام أي ما يمثّل 2827 مليون دينار، موزّعة بين مشاريع متواصلة في حدود 1498 مليون دينار ومشاريع جديدة بكلفة 1329 مليون دينار ، ومشاريع قطاع خاص بنسبة 29 بالمائة أي ما يمثل ماليا 2067 مليون دينار ومقترحات مشاريع شراكة بين القطاعين العمومي والخاص بنسبة 32 بالمائة أي ما يمثل ماليا 2300 مليون دينار .وأكّد المصدر ذاته ان مجمل المقترحات المصادق عليها تعتبر منطقية وعقلانية متى اشرنا الى ان معدل الاستثمارات الجديدة المقترحة سنويا خلال المخطط الثلاثي المقبل هي في حدود 400 مليون دينار .يشار إلى أن الحضور من أعضاء المجلس الجهوي للتنمية ثمّنوا جدّية العمل المنجز واعتماد المقاربة التشاركية في انجاز التقرير التاليفي لمقترحات المخطط ، مشيرين الى أهمية إضافة عدد من مقترحات المشاريع القطاعية المحلية .