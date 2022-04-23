البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : الزهراء الرياضية تلتحق بالاتحاد المنستيري في الدور النهائي


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 20:40 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تأهل فريق الزهراء الرياضية الى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، اثر تحقيقه للانتصار الثالث على النجم الرادسي، اليوم السبت في قاعة الزهراء، بنتيجة 82 - 74، لحساب الجولة الخامسة من الدور نصف النهائي.


وكان فريق الزهراء الرياضية قد فاز بالمباراتين الاوليين 78-74 و74-57، قبل أن يعود النجم الرادسي في السباق ويفوز في الجولتين الثالثة والرابعة تواليا بنتيجة 68 - 65 و 79 - 69، ليتاجل الحسم في هوية المتأهل للنهائي الى الجولة الخامسة اليوم..

وسيلتقي فريق الزهراء الرياضية في الدور النهائي بالاتحاد المنستيري الذي كان قد ضمن تأهله الثلاثاء الماضي الى المباراة النهائية اثر فوزه على الملعب النابلي بنتيجة 82 - 79 لحساب الجولة الثالثة، وذلك بعد أن تمكن من كسب اللقاءين الأوليين بنتيجة 89-84 و80-62.

ويحمل كل من الاتحاد المنستيري و الزهراء الرياضية ا 6 بطولات في رصيده...




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