رجة ارضية بقوة 1ر3 درجة على سلم ريشتر عرض البحر شمال شرق جزيرة قوريا


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 21:35 قراءة: 0 د, 23 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الأربعاء ، على الساعة 18 و24 دقيقة رجة أرضية بلغت قوتها 1ر3 درجة على سلم ريشتر وحدد مركزها حسب التحاليل الأولية عرض البحر شمال شرق جزيرة قوريا (المنستير).



يشار الى ان تونس قد سجلت منذ مطلع العام الجاري 13 نشاطا زلزاليا على شكل رجات بلغت أعلاها 8ر3 درجة على سلم ريشتر يوم 29 مارس 2022 غرب البرمة و يوم 2 افريل 2022 شمال شرق تيبار.

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