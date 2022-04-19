البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : الاتحاد المنستيري اول المتاهلين الى الدور النهائي

وكان فريق عاصمة الرباط حسم الجولتين الاوليين امام الملعب النابلي 89-84 و80-62.وفي الدور نصف النهائي الثاني، تفوق النجم الرادسي على الزهراء الرياضية 68-65. وسيضطر الفريقان لخوض جولة رابعة يوم الجمعة 22 افريل الجاري.وكانت الزهراء الرياضية فازت بالمباراتين الاوليين 78-74 و74-57.يذكر ان الفريق المتاهل الى الدور النهائي مطالب بالفوز ب3 مباريات في نصف النهائي.الثلاثاء 19 افريل 2022الجولة الثالثةفي قاعة بئر الشلوف بنابلالملعب النابلي-الاتحاد المنستيري 79-82في قاعة رادسالنجم الرادسي-الزهراء الرياضية 68-65السبت 16 افريل 2022الجولة الثانيةالاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 80-62الزهراء الرياضية-النجم الرادسي 57 -74الاربعاء 13 افريل 2022الجولة الاولىالاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 89-84الزهراء الرياضية-النجم الرادسي 78-74الجولة الرابعة 22 افريل 2022الجولة الخامسة 25 افريل 2022