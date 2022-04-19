البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : الاتحاد المنستيري اول المتاهلين الى الدور النهائي


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 17:33 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تاهل الاتحاد المنستيري الى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة اثر فوزه على الملعب النابلي 82-79 في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة للدور نصف النهائي.


وكان فريق عاصمة الرباط حسم الجولتين الاوليين امام الملعب النابلي 89-84 و80-62.

وفي الدور نصف النهائي الثاني، تفوق النجم الرادسي على الزهراء الرياضية 68-65. وسيضطر الفريقان لخوض جولة رابعة يوم الجمعة 22 افريل الجاري.

وكانت الزهراء الرياضية فازت بالمباراتين الاوليين 78-74 و74-57.

يذكر ان الفريق المتاهل الى الدور النهائي مطالب بالفوز ب3 مباريات في نصف النهائي.

الثلاثاء 19 افريل 2022
الجولة الثالثة
في قاعة بئر الشلوف بنابل
الملعب النابلي-الاتحاد المنستيري 79-82
في قاعة رادس
النجم الرادسي-الزهراء الرياضية 68-65

السبت 16 افريل 2022
الجولة الثانية
الاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 80-62
الزهراء الرياضية-النجم الرادسي 57 -74

الاربعاء 13 افريل 2022
الجولة الاولى
الاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 89-84
الزهراء الرياضية-النجم الرادسي 78-74

الجولة الرابعة 22 افريل 2022
الجولة الخامسة 25 افريل 2022



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