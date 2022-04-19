كوثر بن هنية تترأس لجنة "أسبوع النقاد الدولي" في مهرجان "كان" السينمائي الدولي

تترأس المخرجة التونسية كوثر بن هنية لجنة تحكيم قسم "أسبوع النقاد الدولي" الذي يقام على هامش فعاليات مهرجان "كان" السينمائي هذه السنة (من 17 إلى 26 ماي الجاري).وتضم لجنة تحكيم "أسبوع النقاد الدولي" التي تم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للدورة 75 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، المخرجة والممثلة الفرنسية من أصول يونانية Ariane Labed والمخرج الارلندي Benedikt Erlingsson ومدير التصوير البلجيكي Benoît Debie والصحفي ومعد البرامج Huh Moon yung وهو أيضا المندوب العام لمهرجان بوسان بكوريا الجنوبية.وستمنح هذه اللجنة الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي وجائزة "French Touch" ولأفضل عمل روائي طويل في المسابقة الرسمية، فضلا عن إسنادها لجائزة مؤسسة "Louis Roederer" لأفضل اكتشاف في الآداء لأحسن ممثل وممثلة، كما ستقد جائزة أفضل اكتشاف "Leitz Ciné" لأفضل فيلم قصير.كوثر بن هنية مخرجة تونسية أصيلة ولاية سيدي بوزيد، تابعت دراستها في الإخراج السينمائي بمعهد الفنون والسينما في تونس العاصمة وفي جامعة "لا فيميس" بباريس، والتحقت سنة 2005 بكلية كتابة السيناريو في المعهد نفسه في باريس.وقدمت فيلمها القصير الأول "أنا وأختي والشيء"، وفي سنة 2010 أخرجت الفيلم الوثائقي "الأئمة يذهبون إلى المدرسة"، وشاركت في عديد المهرجانات بشريط قصير هو "يد اللوح" المتحصل على أكثر من عشر جوائز . أما شريطها الطويل الأول "شلاط تونس" فقد أفتتح في مهرجان "كان" السينمائي الدولي قسم "Acid" وحاز على عديد الجوائز العالمية .وتحصل فيلمها "على كف عفريت" على جائزة أفضل ابتكار صوتي في قسم "نظرة ما" في مهرجان "كان" السينمائي الدولي سنة 2017، كما تحصل على في السنة ذاتها على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للدورة 17 من مهرجان السينما المتوسطسة ببروكسال.وفاز فيلمها الوثائقي "زينب لا تحب الثلج" بالتانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية سنة 2016.كما تم اختيار فيلمها الروائي الطويل "الرجل الذي باع ظهره" سنة 2021 ضمن القائمة القصيرة لأكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية التي تُقدم جوائز الأوسكار.